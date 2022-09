El huracán Fiona deja “huella” de destrucción en la costa este de Canadá

El huracán Fiona azotó con fuerza la costa atlántica de Canadá el sábado, dejando sin electricidad a 500.000 hogares c on vientos feroces y crecidas de agua que se llevaron a su paso a una mujer que aún sigue desaparecida.

"Esto no ha terminado", advirtió.

"Es uno de los peores días de mi vida", dijo a Radio Canadá René Roy, otro residente de esta ciudad. "Esto no para (...) Muchas casas se han ido al mar", dijo desolado.

Más tarde ofreció una conferencia de prensa luego de cancelar su participación en los funerales del ex primer ministro Shinzo Abe en Japón, en la que afirmó "seguir la situación muy de cerca".

"Es increíble, no hay electricidad, no hay wifi, no hay red", confirmó el alcalde de la ciudad, Philip Brown, al canal público Radio- Canadá.