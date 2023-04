El largo camino de los disidentes de las FARC hacia la paz en Colombia

El gobierno de Colombia comenzará una nueva mesa de diálogos el 16 de mayo con uno de los últimos remanentes de las FARC, la guerrilla fundada en 1964 y transformada en partido político gracias un histórico acuerdo de paz en 2016 del que se aparataron unos 3.000 combatientes.



Este es el camino de la guerra a la paz, recorrido en distintas ocasiones por los disidentes de la otrora guerrilla más poderosa de América, hoy conocidos como Estado Mayor Central (EMC).



-Procesos fallidos-

La primera negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) fue en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Del fallido proceso nació en 1985 la Unión Patriótica, un partido creado por exmiembros de las FARC que fue masacrado por grupos paramilitares en connivencia con fuerzas estatales. Se estima que 3.000 de sus miembros fueron asesinados.



También fracasaron los otros dos intentos de negociación de paz, iniciados en 1991 con el presidente César Gaviria (1990-1994), y en 1999, con el presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Ese último se conoció como Diálogos del Caguán, por la región de 42.000 km2 que el mandatario ordenó desmilitarizar en el sur del país para que la guerrilla se concentrara y donde este domingo están reunidos los comandantes del EMC.



-Acuerdo y desarme-

Tras el avance militar de los rebeldes durante los años noventa y la contraofensiva estatal de principios de siglo, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) lanzó el 18 de octubre de 2012 diálogos de paz, cuya mesa se instaló en La Habana en noviembre de ese mismo año, con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como acompañantes.



En septiembre de 2016 las partes firmaron un acuerdo que fue rechazado por poco más del 50% de los votantes en un plebiscito. Tras incluir algunas modificaciones, el pacto definitivo se selló en noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Unos 13.000 rebeldes se desmovilizaron entonces.



-Disidentes -

El 10 de junio de 2016 -mientras las delegaciones de los rebeldes y el gobierno daban los toques finales al acuerdo- el Frente Primero de las FARC, anunció en un comunicado que no entregaría las armas aduciendo que el pacto implicaba "la continuación de un mismo modelo" económico.



La dirigencia de la guerrilla envió al cabecilla conocido como Gentil Duarte a poner en cintura al comandante del Frente Primero, alias 'Iván Mordisco', al mando de unos 400 hombres. Duarte traicionó el proceso de paz y se sumó a Mordisco con el propósito de continuar la lucha armada.



Los disidentes adoptaron el nombre de Estado Mayor Central de las FARC y comenzaron un proceso de expansión en el suroeste del país, la Amazonía y la frontera con Venezuela, con una tropa de 3.000 miembros conformada mayoritariamente por nuevos reclutas.



En agosto de 2019 Iván Márquez, jefe y exnegociador de las FARC, anunció en un video que retomaba las armas alegando incumplimientos estatales del acuerdo de paz. Junto a otros antiguos líderes de esa guerrilla fundó una nueva facción disidente conocida como "Segunda Marquetalia", acérrima enemiga del EMC y actualmente en acercamientos con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026).



El presidente conservador Iván Duque (2018-2022) no les otorgó reconocimiento político a los disidentes y lideró una campaña militar contra ambos bandos.



-Presunta muerte y reaparición de Mordisco-

En mayo de 2022 la inteligencia militar de Colombia anunció que Gentil Duarte había muerto en Venezuela durante un combate con una banda de narcos.



En su reemplazo 'Iván Mordisco' asumió el mando del EMC. En julio, cuando Duque se preparaba para entregar el poder a Petro, el ministerio de Defensa informó que el jefe guerrillero había caído junto a otros 9 rebeldes en un enorme operativo de 500 militares en las selvas del sur del país.



A finales de septiembre, días después de una reunión "exploratoria" entre delegados del gobierno entrante y el EMC, un hombre que según la prensa colombiana era 'Iván Mordisco' apareció en un video ordenando a las tropas "evitar al máximo enfrentamientos con la fuerza pública" para propiciar los acercamientos.







-Tregua-

La víspera de Año Nuevo, Petro anunció un cese al fuego bilateral de seis meses con los principales grupos armados, incluido el EMC.



Aunque ambas partes han denunciado incidentes que violan a la tregua, el acuerdo se mantiene.



A mediados de marzo, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 19 cabecillas de las disidencias a pedido de Petro, quien reconoció al EMC como actor político.



Un mes después, en un acto político de masas en el Caguán la mayor facción disidente anunció la instauración de una nueva mesa de diálogos el 16 de mayo con el gobierno de Petro.