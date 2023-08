El "miedo" a reclamar los cuerpos de haitianos muertos en accidente en República Dominicana

Nueve de los 13 cuerpos de los migrantes haitianos fallecidos en un accidente de tránsito cuando intentaban cruzar a República Dominicana no fueron reclamados aún por algún familiar, ya se por miedo a la deportación o por falta de recursos, denunció una ONG.



El accidente ocurrió el pasado 7 de agosto y los restos de siete adultos, una mujer y seis hombres, y dos menores de edad, una niña y un niño, permanecen aún en la morgue de Santiago, 150 km al norte de la capital de Santo Domingo, según las autoridades.



"Retiraron cuatro cuerpos, por lo que quedan nueve pendientes", dijo este viernes a la AFP Francisco Gerdo Rosales, director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. "Se conservan por espacio de dos a tres meses y luego se sepultan".



El accidente ocurrió cuando el vehículo todoterreno 4x4 que los transportaba clandestinamente cayó en un canal de riego.



Joseph Cherubin, activista de los derechos de los haitianos en República Dominicana, explicó que existe un "miedo original" a reclamar los cuerpos por parte de familiares frente a la posibilidad de una deportación.



"Ha habido una deportación indiscriminada que está realizando el gobierno dominicano", 120.000 migrantes extranjeros, la mayoría haitianos, solo el año pasado, subrayó Cherubin, presidente de la ONG Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSPA).



Haití, el país más pobre de América, ha estado sumido desde hace años en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por la violencia de las pandillas criminales que dominan áreas del país.



La situación ha multiplicado el éxodo de haitianos indocumentados hacia la vecina Dominicana, que por su parte ha endurecido su política con más redadas migratorias y la construcción de un muro en la frontera común.



Los traslados clandestinos, que pueden llegar a costar unos 150 dólares, son frecuentes.



- Repatriación improbable -

Las víctimas no tenían documentos, mientras que el conductor, de nacionalidad dominicana, permanece desaparecido.



Gerdo Rosales aclaró que la morgue pide una identificación a quienes reclaman los cuerpos "como un control, no para saber su estatus migratorio".



"Un familiar directo puede ir a identificar el cuerpo, reclamarlo, llevar copia de los documentos de identidad de la persona y retirarlo, o, si no, una autorización de su embajada, que también puede realizar la gestión", explicó.



MOSPA, en tanto, ha contactado a las autoridades haitianas para "hacer lo necesario para buscar a los familiares", hasta ahora sin éxito.



"La identificación de los haitianos es muy precaria" debido a su difícil "situación económica", aseveró Cherubin. "Muchas veces la gente hace ese viaje con muy pocos documentos. Tú sabes que es un poquito complicado".



"Entonces a veces la autoridad haitiana no tiene ni la capacidad de resolver eso", siguió, descartando la posibilidad de repatriar los cuerpos.



La AFP intentó comunicarse sin éxito con la embajada haitiana.



- Solución internacional -

El pasado mes de mayo, tres haitianos murieron también en un accidente de tránsito cuando eran trasladados en uno de estos vehículos clandestinos. El vehículo llevaba 17 personas y se volcó en la carretera.



Cherubin señaló que hay otro caso de un haitiano que cayó al río y murió huyendo de agentes migratorios.



El presidente Luis Abinader, que busca la reelección el año que viene, ha sido cuestionado en el extranjero por sus endurecimiento a la política migratoria sobre Haití, país con el que República Dominicana comparte la isla La Española.



Abinader pide una solución internacional a la crisis de su vecino, agravada con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.



Y ha descartado asumir en solitario responsabilidades frente a la situación.



"No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití", dijo en febrero en su mensaje anual ante el Parlamento.