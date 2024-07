El mundo del pop se vuelca con Kamala Harris

"Código 'brat'"

La artista británica Charli XCX, en particular, ha visto cómo su exitoso álbum "brat" (niña malcriada, en español) se convierte en el núcleo de la primera campaña en línea de Harris.





El meme "brat summer (niña malcriada del verano)" ya estaba vivo antes de que Harris se asociara a él.





La tendencia hace hincapié en una estética y un estilo de vida inspirados en el álbum de Charli, que ofrece una fuerte dosis de energía de joven fiestera con ciertos toques de ansiedad juvenil.





Cuando los fans empezaron a aplicar el ineludible filtro verde lima "brat" a las imágenes de Harris, Charli XCX manifestó su aprobación.





"Kamala ES una 'brat'", publicó la estrella del pop de 31 años, una frase que la campaña de Harris no tardó en adoptar.





En la corta transición de Biden a Harris, la cuenta oficial de la campaña en la red social X también se rebautizó como "brat-coded" (Código "brat"), con su foto de portada imitando el verde neón del álbum - "color Shrek", como suele llamarse en internet- y el estilo JPEG de baja resolución.





Katy Perry, cuyo himno "Roar" sonó con frecuencia en la campaña de Hillary Clinton en 2016, también promocionó su último sencillo "Woman's World" mientras apoyaba a Harris.





Publicó un montaje de la líder demócrata con una mezcla de su canción y la ya famosa frase vinculada con su aspiración presidencial "¿Creen que se acaban de caer de un cocotero?", dicha por la madre de la vicepresidenta y rememorada por la ahora candidata hace más de un año en un acto en la Casa Blanca.





"Es un mundo de mujeres, y tienes suerte de vivir en él", canta Perry.





También Cardi B recordó a sus fans que ya había dicho que Harris debería reemplazar a Biden, a quien apoyó en 2020 después de respaldar inicialmente al senador de izquierda Bernie Sanders.





Poco después de que Biden anunciara su retirada de la carrera por su reelección, la rapera del Bronx volvió a publicar un video que había hecho antes en el que dice que Harris debería ser la abanderada demócrata.





"¡¡¡¡DEJA DE JUGAR CONMIGO!!!!", escribió en la leyenda que acompaña la grabación, enfatizando su autoproclamada clarividencia.





"Les dije que Kamala debería haber sido la candidata en 2024", sostuvo.





Cardi B había indicado que no pensaba votar cuando Biden era el candidato, aunque tampoco ha dejado claro su postura ahora que Harris es la probable aspirante demócrata, todavía a la espera de que su partido la nomine oficialmente.





