El narco convierte al periodismo en profesión de alto riesgo en Ecuador

Se blindan con chalecos y cascos antibalas para ejercer el periodismo aunque no están en Ucrania ni en la Franja de Gaza. Cubren las noticias de Ecuador, donde la violencia ligada al narcotráfico transformó su oficio en una profesión de alto riesgo.



Matanzas entre presos, asesinatos en las calles, balaceras, coches bomba, crímenes políticos. Y la guerra de carteles por el botín de la droga también se ensaña contra los reporteros: tres fueron asesinados en 2022 en circunstancias no esclarecidas, según oenegés, y unos 15 han sido amenazados de muerte en lo que va de este año.



"La droga es el corazón de esa violencia, a la que también está ligada la corrupción" en el poder político, explica a la AFP Eric Samson, corresponsal para Ecuador de la oenegé Reporteros Sin Fronteras.



Cinco comunicadores están refugiados fuera del país, mientras que un ex periodista y candidato presidencial fue asesinado a tiros en plena campaña previa a los comicios de agosto.



Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, Ecuador se convirtió en los últimos años en una hoguera del crimen. La tasa de homicidios se cuadriplicó entre 2018 y 2022, con un salto de 6 a 26 por cada 100.00 habitantes.



"La crisis que vivimos los periodistas es complicada porque vivimos momentos inéditos en el tema de seguridad, que solo lo veíamos en México y que era algo muy ajeno a nuestra realidad", expresa a la AFP un reportero amenazado que por "miedo" prefiere no ser identificado.



Al estilo del narco mexicano, en los últimos años han aparecido en Ecuador cuerpos colgados de puentes y cadáveres desmembrados en las vías. "No es fácil lo que estamos viviendo actualmente nosotros para poder hacer nuestro trabajo", añade este periodista de la ciudad portuaria de Guayaquil, de las más violentas del país.



El comunicador se mudó de vivienda por amenazas en las que lo tildaban de "sapo hp" (soplón hijo de puta) y que escuchó su arrendadora de boca de un conductor de mototaxi que la transportaba.



Expertos estiman que Ecuador cerrará 2023 con al menos 40 homicidios por 100.000 habitantes.



"Zonas silenciadas"