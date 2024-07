El nuevo Parlamento Europeo abre legislatura y reelige a Roberta Metsola como presidenta

Abogada de 45 años, Metsola es presidenta del Parlamento Europeo desde 2022, cuando era primera vicepresidenta y asumió el máximo cargo ante el fallecimiento del entonces titular, el italiano David Sassoli.



"No debemos tener miedo de enfrentar autócratas. No debemos tener miedo de sostener nuestras promesas, de defender a Europa, y no tener miedo de construir una unión que funcione para todos nosotros", dijo Metsola luego de su elección.



En tanto, la española Irene Montero, candidata por el bloque de Izquierda, recibió 61 votos.



En su discurso de presentación, Montero dijo que era imperioso "hacer crecer las fuerzas de la paz, del fin del genocidio, del derecho a la vivienda, de los servicios públicos, de los derechos laborales, del feminismo, del antirracismo, del antifascismo y de la justicia social".



En esta 10ª legislatura europea, las mujeres representan el 39% de la plenaria, y en general exhibe un promedio de edad de 50 años.



El jueves, el parlamento votará si aprueba o no un segundo mandato para Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.



Luego de las elecciones europeas de junio, el Parlamento Europeo enfrenta una coyuntura política difícil, por el fortalecimiento de la extrema derecha.



El bloque del Partido Popular Europeo (PPE, derecha) sigue siendo el más importante del legislativo, seguido por el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D, socialdemócratas).



Esos dos bloques, y el grupo de Renew (liberales), formaban el trío político sobre el que se apoyaba el equilibrio del Parlamento Europeo en la legislatura que termina.



Sin embargo, en las elecciones de junio Renew cayó al quinto lugar, siendo superado por dos bloques de la extrema derecha; el de los Conservadores y Reformistas (ECR) y los Patriotas por Europa, impulsados por el primer ministro húngaro, Viktor Orban.



Así, el trinomio original (denominado "centrista", por excluir a los extremos) aún representa una tendencia general mayoritaria, pero el fortalecimiento de la extrema derecha modifica todos los cálculos políticos.