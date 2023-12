El opositor ruso Navalni se encuentra en una colonia penitenciaria en el Ártico

El encarcelado opositor ruso Alexéi Navalni, del que sus allegados decían no tener noticia desde hace casi tres semanas, se encuentra en una colonia penitenciaria en Jarp, en el Ártico ruso, indicó este lunes su portavoz.



"Hemos encontrado a Navalni. Está en la colonia penitenciaria número 3 de la localidad de Jarp", afirmó Kira Yarmish en la red X, y añadió que el opositor "va bien" y que su abogado lo visitó este lunes.



Jarp, una pequeña localidad de 5.000 habitantes, está situada en Yamalia-Nenetsia, una región remota del norte de Rusia. Se encuentra más allá del círculo polar ártico y alberga varias colonias penitenciarias.



Navalni, activista anticorrupción enemigo jurado del presidente Vladimir Putin, purga una pena de 19 años de cárcel por "extremismo". Sus familiares y colaboradores no tenían noticias de él desde principios de diciembre, lo que significaba que probablemente había sido trasladado de la colonia en la región de Vladimir, a 250 km de Moscú, donde estaba hasta ahora detenido.



Según el veredicto por "extremismo" pronunciado en su contra, el opositor tiene que purgar su pena en una colonia de "régimen especial", la categoría donde las condiciones de detención son más duras y que, normalmente, está destinada a los condenados a cadena perpetua o a los reclusos más peligrosos.



"Desde el principio, se vio claramente que las autoridades querían aislar a Alexéi, sobre todo antes de la elección" presidencial prevista en marzo de 2024, reaccionó en X Ivan Jdanov, uno de sus más cercanos colaboradores.



Los traslados de un centro o otro en Rusia pueden llevar varias semanas de viaje en tren, por etapas. Y el entorno de los detenidos no está informado durante ese plazo.



Esta falta de noticias sobre Navalni suscitó preocupación en varios países occidentales y de la ONU.