El papa empieza esta tarde su agenda de Navidad e inaugurará oficialmente el Jubileo

El papa Francisco empezará esta tarde de martes su agenda de Navidad que, en esta ocasión, coincidirá con la inauguración formal del Jubileo, un evento que cada cuarto de siglo ofrece la indulgencia de los pecados.



Este Año Santo, que según las previsiones atraerá a Roma a unos 32 millones de personas a lo largo de 2025, comenzará a las 19:00 horas locales (18:00 GMT) con la apertura por parte del papa de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, un umbral que deberá ser cruzado por los peregrinos para obtener la indulgencia.



Una vez iniciado el Jubileo, Francisco, que acaba de cumplir 88 años y ha pasado un nuevo resfriado, dará inicio a los ritos navideños con la tradicional Misa del Gallo de Nochebuena.



Mañana 25 de diciembre presidirá la misa de Navidad y después impartirá su bendición 'Urbi et Orbi' (A la ciudad y el mundo) desde la logia central de la basílica, ante la plaza de San Pedro.



Un día después, el 26 de diciembre, Francisco llevará el Jubileo a la cárcel romana de Rebibbia abriendo en su interior una Puerta Santa, como símbolo de esperanza y perdón, y después rezará el Ángelus.



Los ritos proseguirán la semana próxima, el martes 31 de diciembre, con la celebración de las Primeras Vísperas y el canto del 'Te Deum' de agradecimiento por el año que termina.



Mientras que en la mañana del 1 de enero oficiará la primera misa del 2025 por la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Las fiestas terminarán con la misa por la Epifanía del Señor el día 6 de enero, tras la noche de Reyes.



Francisco no tiene previsto abrir personalmente las Puertas Santas de las otras tres basílicas papales de Roma, las de San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros.



A pesar que la primera sí que la abrió en el Jubileo extraordinario de la Misericordia que celebró durante 2016 (estos eventos cristianos pueden ser ordinarios, cada 25 años, o extraordinarios, convocado ante hechos de particular importancia).