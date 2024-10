El papa Francisco asegura que "no hay palabras" de consuelo para quien ha perdido un hijo

El papa Francisco aseguró que "no hay palabras" de consuelo para los padres que perdieron a un hijo, en su vídeo mensual publicado este miércoles con las intenciones de oración para el mes de noviembre, en el que la iglesia católica recuerda a sus difuntos.



"¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido a un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras", comenzó Francisco su mensaje.



"Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre, es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice. Pero un padre que pierde a un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra", enfatizó el papa.



El pontífice advirtió de que "las palabras de ánimo, a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida".



Durante el mensaje también aseguró que "vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso".



El único consuelo que se puede ofrecer a estos padres, añadió, es "escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad", mientras que "pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza".



"Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu consolador la paz del corazón ", concluyó.