El papa Francisco se disculpa por frases juzgadas homofóbicas

Algunos observadores apuntaron que quizá el papa argentino no sabía lo que estaba diciendo.

"Según los obispos contactados" por Il Corriere della Sera, "es evidente que el soberano pontífice no era consciente de cuan insultantes eran sus declaraciones en italiano", indicó el periódico en su página web.

El comunicado del Vaticano no confirma que Francisco hubiera utilizado ese término pero alude a los reportes en prensa.

Lenguaje "dañino"

Sin embargo, Francis DeBernardo, líder del grupo estadounidense News Ways Ministry, exigió disculpas. "El papa Francisco no siempre ha sido claro en sus declaraciones sobre la gente LGTBQ+", dijo a AFP.

Su hija, Alexandria, de 14 años, añadió: "Alguien con tanto poder como él no necesita decir malas palabras. Simplemente, puede decir: 'no estoy de acuerdo con esto', no necesita usar ese tipo de lenguaje, es simplemente irrespetuoso".