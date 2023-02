El papa lamenta que la muerte de Benedicto XVI haya sido "instrumentalizada" por algunos sectores de la Iglesia

En declaraciones a bordo del avión que lo condujo a Roma desde Sudán del Sur, el papa sostuvo que la muerte de Benedicto "ha sido instrumentalizada por gente que quiere llevar el agua a su molino. La gente que instrumentaliza a una persona así de buena, a un Santo Padre de Dios... Esa gente no tiene ética: es gente de partido, no de iglesia".

"Dejo de lado esas cosas, porque no prosperarán, caen por su propio peso, como en el resto de la historia de la Iglesia", agregó el papa al hablar por primera vez de los enfrentamientos internos y las críticas de los sectores más conservadores tras la muerte, a los 95 años, del papa emérito.

El fiel colaborador por décadas de Benedicto XVI, el obispo alemán Georg Gänswein, ha sido uno de los que no han ahorrado ataques al papa Francisco, inclusive durante la semana en que el papa emérito estaba siendo velado en la basílica de San Pedro.

"Él siempre estuvo a mi lado, apoyándome. Si tenía alguna dificultad me la decía y no había problemas", contó.