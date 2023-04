El papa lava los pies a 12 jóvenes detenidos, en ritual de Jueves Santo

Algunos de ellos le devolvieron el gesto con un beso en la mano, otros intercambiaron algunas palabras con él.



"Voy a cumplir con este ritual. No es folclor. Espero salir de esta porque no puedo caminar muy bien", explicó el papa, que estuvo varios minutos de pie, en alusión a sus problemas para caminar por los dolores en una rodilla que lo obligan a moverse en silla de ruedas.



Entre los jóvenes había inclusive un musulmán, además de católicos de varias partes del mundo, según precisó el Vaticano, que transmitió por primera vez en directo la ceremonia.



Desde el inicio de su pontificado en 2013, el papa Francisco decidió llevar esta celebración fuera del Vaticano.



El jueves por la mañana, el papa Francisco presidió en la basílica de San Pedro la tradicional misa crismal, en la que se bendice el aceite santo que servirá para otros sacramentos durante el año.



El domingo, con ocasión de Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo según el relato de los Evangelios, impartirá la bendición "Urbi et Orbi", a la ciudad y al mundo, y leerá el tradicional mensaje sobre los problemas del mundo.