El papa llama al “diálogo” en una Navidad bajo la sombra de la pandemia

El papa Francisco pidió el sábado diálogo para contrarrestar la tendencia a cerrarse sobre sí mismo provocada por la pandemia de covid-19, que marcó por segundo año consecutivo la Navidad de miles de millones de personas.



En su tradicional bendición Urbi et Orbi del día de Navidad, el pontífice recordó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro que "en este tiempo de pandemia (...) se pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales, se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar".



"También en el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo", añadió.



En la misa de Nochebuena, el Papa había instado a la gente a apreciar las pequeñas cosas de la vida.



- 'Lo importante es estar a salvo' -

En Filipinas, donde además del covid, los fieles tenían que lidiar con los efectos del destructivo tifón que azotó la semana pasada este archipiélago del sureste asiático, dejando casi 400 muertos y decenas de miles de personas sin hogar.



En una iglesia con un gran agujero en el techo y el suelo y los bancos encharcados, el padre Ricardo Virtudazo presidía una misa de Navidad para decenas de personas que solo querían un techo, comida y un tiempo benigno para Navidad.



"Lo importante es que todos nosotros estamos a salvo", decía Joy Parera, de 31 años, en una misa de Navidad con su marido en la iglesia de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Alegria, en el norte de la isla Mindanao.



Más allá de trágicos desastres naturales, el aumento de las infecciones ha complicado los planes navideños, desde Sídney hasta Sevilla.



La nueva cepa de coronavirus interrumpió gravemente los viajes para quienes ansiaban reunirse con los suyos. El sitio web de seguimiento Flightaware.com informó que se cancelaron al menos 5.700 vuelos en todo el mundo durante el largo fin de semana de Navidad, gran parte de ellos en Estados Unidos.



-Explosión de casos y más restricciones-

Aunque en general esta Navidad ha sido más distendida que en 2020, el pico de infecciones está sintiéndose en numerosos lugares del mundo.



China informó este sábado de 140 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde hace cuatro meses, la mayoría en la ciudad de Xi'an, donde están confinados 13 millones de habitantes desde el jueves.



Por su parte, Francia registró un récord de casos de Covid-19 por tercer día consecutivo, rompiendo por primera vez desde el inicio de la pandemia la barrera de las 100.000 infecciones en 24 horas.



Reino Unido ya había batido otro récord el viernes con 122.000 casos nuevos, y Portugal informó el sábado que ómicron ya se había convertido en la cepa dominante de coronavirus en el país.



La situación llama a la multiplicación de restricciones y la aplicación de nuevas medidas: los Países Bajos están confinados, y España y Grecia introdujeron mascarillas obligatorias en exteriores.



Otros países centran su estrategia en la vacuna: Ecuador aplica desde la víspera de Navidad la obligación de vacunarse para toda la población mayor de 5 años, mientras que India anunció el sábado la vacunación de jóvenes de 15 años y más a partir del 3 de enero, así como de cuidadores y personas de 60 años o más como "dosis de precaución" una semana después.



- Papá Noel en Río -

La pandemia ha provocado la muerte de al menos 5.385.564 personas en todo el mundo desde finales de 2019, según un conteo de la AFP a partir de fuentes oficiales el viernes, aunque la OMS calcula que el balance real puede ser dos o tres veces superior.



Pero los cierres de fronteras no han sido obstáculo para que un famoso trineo impulsado por renos haya dado la vuelta al planeta, una vez hubo mostrado una prueba de vacunación y una prueba de Covid negativa antes del vuelo, dijo el ministro de Transporte de Ottawa.



Según el sitio web de seguimiento de Papá Noel del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), Papá Noel había entregado 7.600 millones de obsequios durante su paseo en trineo en 2021 por todo el mundo.



En algunos sitios, como en Río de Janeiro, Papá Noel aparcó el trineo y llegó en helicóptero para repartir paquetes de comida a los habitantes de la favela de Penha.





