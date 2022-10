El papa pide reformar la ONU, que demostró "sus límites" con la pandemia y Ucrania, en su nuevo libro

El papa Francisco pide reformar Naciones Unidas, que a la vista de la pandemia y de la guerra de Ucrania ha "demostrado sus límites", según extractos de un nuevo libro del pontífice del que el diario italiano La Stampa publicó extractos este domingo.



El libro se titula "Les pido en nombre de Dios. Diez plegarias por un futuro de esperanza", y se publica en Italia este martes.



"Cuando hablamos de paz y de seguridad a nivel mundial, la primera organización en la que pensamos es Naciones Unidas, y en particular, su Consejo de Seguridad", afirma el papa argentino en su nuevo libro.



"La guerra de Ucrania ha puesto una vez más de relieve la necesidad de que la actual estructura multilateral encuentre caminos más ágiles y eficaces para la resolución de conflictos", estima Francisco.



"En tiempos de guerra, es fundamental afirmar que necesitamos más multilateralismo, y un multilateralismo mejor", agrega el santo padre, quien lamenta que la ONU "ya no responde a las nuevas realidades".



"El mundo de hoy ya no es el mismo" que el que era justo después de la Segunda Guerra Mundial, y las instituciones internacionales deben ser "el fruto del mayor consenso posible", según él.



"La necesidad de estas reformas se ha puesto aún más de manifiesto después de la pandemia, en la que el actual sistema multilateral demostró todos sus límites. Con el reparto de las vacunas tuvimos un ejemplo palmario de que a veces la ley del más fuerte pesa más que la solidaridad", lamenta Francisco.



Por ello pide "reformas orgánicas, para que las organizaciones internacionales recuperen su vocación primordial de servir a la familia humana".



El sumo pontífice también se presentó como defensor de la "seguridad integral", que consiste en garantizar todos los derechos (económicos, sociales, a la alimentación, a la salud), y que deberían ser la brújula que guíe las decisiones de las instituciones internacionales.