El Perseverance llega a Marte y hace historia

Tras despegar en julio de 2020 y cubrir una distancia aproximada de 480 millones de kilómetros, el sofisticado róver de la misión Perseverance de la NASA descendió este jueves en Marte para hacer historia.



Con el objetivo de buscar evidencias de vida en el planeta rojo la sonda robótica que transporta el mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido amartizó en un cráter ubicado en el hemisferio norte de Marte.





"Estoy a salvo en Marte. Perseverance (perseverancia) te llevará a cualquier parte", tuiteó la cuenta oficial del róver, que ya ha enviado sus primeras imágenes tras posarse en la superficie marciana.



Antes de completar su amartizaje con éxito, la nave tuvo que superar las etapas de entrada, descenso y aterrizaje, incluida la parte más arriesgada de la misión, conocida como "siete minutos de terror".



La parte decisiva del amartizaje sucedió con la entrada de la nave en la fina atmósfera de Marte, que es 100 veces menos densa que la de la Tierra.

Esto supone que el rozamiento del aire frena mucho menos la vertiginosa velocidad de entrada, de unos 20.000 kilómetros por hora. Los retrocohetes, el enorme paracaídas y una grúa lograron que el rover se posase a la velocidad de una persona caminando.

Un minuto después de entrar en la atmósfera, la nave alcanzó su pico de temperatura por el roce del aire: 1.300 grados, que debe soportar su escudo térmico.

Tras el despliegue del paracaídas, de casi 22 metros de diámetro, como un edificio de siete plantas, y su posterior desenganche, entró en acción un dispositivo completamente nuevo: el TRN.

Es un sistema de inteligencia artificial que toma fotos del suelo y va “pensando” cuál es el lugar más adecuado para tomar tierra. A 21 metros del suelo, una grúa desplegó unas cadenas de unos siete metros de largo de las que va colgado el valioso rover. Sus ruedas se pusieron en contacto con el suelo a tres kilómetros por hora, y la grúa activó sus cohetes para ir a estrellarse lejos del Perseverance.



Toda la secuencia de amartizaje es automática. Los responsables del control de la misión no podían hacer nada para corregir la trayectoria o solucionar problemas.

Tras el amartizaje, EEUU se convierte en el único país que ha llevado cinco vehículos de exploración consecutivos en Marte; un hito que le sitúa por delante de China, su principal competidor, que en unas semanas intentará llegar a Marte con un orbitador, un aterrizador y un vehículo móvil, todo a la primera, algo que nunca se ha hecho antes.



La misión pretende buscar indicios de antigua vida microbiana, recoger y almacenar regolito marciano (fragmentos de rocas, minerales y polvo que quedan en la superficie del planeta), así como recopilar datos sobre la geología y el clima, preparando el camino para la exploración humana del planeta rojo.



Tomorrow we land a rover on another planet. It's carrying an experiment that'll produce oxygen from the carbon dioxide FOR FUTURE ASTRONAUTS TO BREATHE AND USE AS FUEL TO RETURN. It cannot be overstated how incredible this is: It's A MISSION FOR THE FUTURE OF SPACE EXPLORATION. pic.twitter.com/q7jy6QCwnw— Sophia Gad-Nasr (@Astropartigirl) February 17, 2021