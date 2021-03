El presidente de Uruguay recibe la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

actualidad.rt.com



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, en el Hospital Maciel de Montevideo.



"Gracias por el profesionalismo y la dedicación a todo el equipo de vacunadores del país", escribió el mandatario en su cuenta en Twitter, donde muestra una fotografía del momento de la vacunación.



Lacalle Pou, de 47 años, recibió la vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. La segunda dosis está prevista para el 26 de abril.



A su llegada al centro de salud, el mandatario se encontró con un cartel que decía: "Sr. presidente: la salud es insalubre". Además, escuchó el reclamo de algunos trabajadores sanitarios, que le entregaron una carta con algunas peticiones.



"El Gobierno no cree en un Estado policíaco"

Al salir del nosocomio, Lacalle Pou reconoció que Uruguay vive un momento "complicado" por la pandemia del coronavirus, en concreto porque está "presionando sobre la última barrera que son los CTI (Centros de Terapia Intensiva)".



Según el reporte de este domingo del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, el país, de poco más de 3 millones de habitantes, registró 1.530 nuevos casos de coronavirus, elevando la cifra total de contagiados a 97.406, de los cuales hay 18.924 casos activos, 295 de ellos se encuentran en cuidados intensivos.



Así, en la última semana, se confirmaron un total de 15.869 casos positivos de coronavirus.



A la fecha, 915 personas han fallecido por el covid-19 en Uruguay, 14 en las 24 horas previas a la emisión del reporte de este domingo.



Pese a ese aumento significativo de casos, Lacalle Pou informó que no va a declarar cuarentena obligatoria en el país suramericano.



"El gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree en un Estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si ese es el final de todo el camino, no va a haber cuarentena obligatoria", enfatizó.



Agregó que "todos los uruguayos saben qué se puede hacer y qué no". Al respecto, indicó que los contagios se producen donde los protocolos de bioseguridad no son respetados por la ciudadanía.



Lea también Mundo Canadá recomienda la vacuna de AstraZeneca solo para los mayores de 55 años "Hasta ahora, no hubo casos (de coágulos) reportados en Canadá", afirmó la agencia de salud pública canadiense en un comunicado. "Sin embargo, a través de nuestra colaboración internacional, Health Canada ha sabido que se han reportado casos adicionales de estos eventos en Europa"

​