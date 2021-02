El príncipe Carlos de Inglaterra recibe la vacuna contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, y su esposa Camila recibieron su primera inyección de la vacuna contra el Covid-19 en el marco de la campaña de vacunación masiva en el Reino Unido, anunció el miércoles la casa real.



"El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles recibieron sus primeras vacunas de Covid-19", afirmó un portavoz de Clarence House, residencia oficial de la pareja.



Carlos y Camila, de 72 y 73 años respectivamente, se unen así a los más de 12,6 millones de personas que ya han recibido su primera dosis de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech.



Forman parte de los cuatro grupos prioritarios -unos 15 millones de personas que incluyen a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y enfermos crónicos- que el gobierno se ha propuesto vacunar antes del próximo lunes.



País más castigado de Europa por la pandemia, con casi 114.000 muertos, el Reino Unido centra su estrategia en la vacunación para poder salir de su tercer confinamiento.



La reina Isabel II, de 94 años, madre de Carlos, y su marido, el príncipe Felipe, de 99, recibieron su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a principios de enero.



El príncipe Carlos y su hijo mayor Guillermo contrajeron una forma leve de Covid-19 en la primavera de 2020.



Aunque la aceptación de la vacunación es alta en el Reino Unido, el gobierno ha lanzado una campaña de sensibilización protagonizada por famosos.



"Cuantas más personas se hayan vacunado en nuestra sociedad, mayores serán las posibilidades de erradicar la pandemia nacional de covid", afirma el cantante de pop Elton John, de 73 años, en uno de los vídeos. "Como pueden ver, sigo en pie", dice, refiriéndose a su éxito de 1983 "I'm still standing".



El vídeo también muestra a la estrella de cine de 87 años Michael Caine vacunándose: "No me dolió", dice.



Lea también Mundo El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su territorio (y por qué preocupa a sus países vecinos) El anuncio de Pekín de expandir su programa de manipulación del tiempo causó preocupación en India, en medio de las crecientes disputas regionales y la mayor asertividad de China en el plano internacional.

​