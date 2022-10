El Programa de NNUU para el Desarrollo plantea reestructurar la deuda del Sur

“ No podemos permitirnos repetir el error de ofrecer un alivio demasiado escaso y tardío, en la gestión de la carga de la deuda de las economías en desarrollo”, agregó.

El informe se titula precisamente “Avoiding ‘Too Little Too Late’ on International Debt Relief (Evitar ‘demasiado poco demasiado tarde’ en el alivio de la deuda internacional)” y se presenta en vísperas de la reunión en Washington de ministros de Finanzas del Grupo de los 20, de economías industrializadas y emergentes.