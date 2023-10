El puerto mexicano de Acapulco lucha por levantarse tras el paso del huracán Otis

"Doña Mago", una mujer de 55 años , despertó con ganas de luchar a pesar de las catastróficas circunstancias. Cansada de esperar la ayuda gubernamental tras el paso del poderoso huracán Otis por el puerto mexicano de Acapulco, animó a sus vecinos a limpiar casas y retirar escombros.



Con casi 780.000 habitantes, este popular balneario del estado de Guerrero (sur) registraba por la mañana al menos 39 muertos y luce devastado por ese meteoro, que llegó la madrugada del miércoles como categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.



"Vamos a luchar por nosotros", declara a la AFP Margarita Carmona, conocida en su barrio como "Doña Mago", después de trocear árboles caídos junto con su yerno y otros residentes.



Carmona y sus vecinos viven en Puerto Marqués, una playa popular en Acapulco dedicada al turismo y a la pesca que fue arrasada por Otis.



"Quiero venirme a mi casa así como esté. Me ha tomado mucho tiempo construir mi casita", dice "Doña Mago" mientras observa los despojos de la vivienda que comparte con su hija y sus nietos.



Por allí está también Julián Matadama, un trabajador de la construcción de 52 años, quien saca lodo y escombros ayudado por otros moradores, mientras un grupo de mujeres retira lo queda de los techos de lámina de sus casas.



Tras el golpe del huracán, un sentimiento de abandono inundaba a los pobladores de la zona, quienes suplicaban por ayuda gubernamental, la cual apenas empezó a ser distribuida este sábado.



"Estamos necesitando ayuda. No nos queremos ver las heridas que tenemos en los pies para que no nos acobardemos y sigamos saliendo (a buscar alimentos) para los niños", dice con mirada acongojada Matadama mientras carga a su hijo menor.



De su lado, un pescador lamenta que deben enfrentar solos la tragedia. "No hay forma de que te alimentes, no hay forma de tomar agua", reclama.