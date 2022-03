El reconocimiento facial irrumpe en la guerra en Ucrania y plantea preguntas complejas

Escucha esta nota aquí

Ucrania emplea tecnología de reconocimiento facial para identificar a los soldados rusos muertos durante la invasión de su territorio, en una aplicación compleja y novedosa de un programa considerado como problemático, indicaron expertos el jueves.



La nación asediada usa los detalles obtenidos en el proceso para localizar y notificar a los familiares del muerto, en un acto que apunta, según Ucrania, a traspasar el filtro de información de guerra ruso.



Aunque este tipo de inteligencia artificial podría ofrecer a los deudos un cierre negado por la guerra o el secreto del Kremlin, el potencial de error es considerable y tiene consecuencias.



"Si eres un pariente ruso informado de que tu hijo murió cuando no es cierto, esto lleva a un complejo dilema ético", dijo Jim Hendler, director del Instituto de Exploración y Aplicaciones de Datos del Instituto Politécnico Rensselaer, en el estado de Nueva York.



La empresa estadounidense Clearview AI, regularmente criticada por los defensores de la privacidad, asegura que ofrece a los oficiales ucranianos un acceso gratuito a sus servicios que coteja imágenes de internet con fotografías subidas por usuarios que tratan de identificar a alguien.



"Los oficiales ucranianos que han recibido un acceso a Clearview AI han expresado su entusiasmo, y esperamos escuchar más", indicó en un comunicado Hoan Ton-That, director general y fundador de la empresa.



El viceprimer ministro ucraniano Mykhailo Fedorov escribió el viernes que la nación usaba "inteligencia artificial" para buscar en redes sociales perfiles de soldados rusos por medio de imágenes de sus cuerpos, para luego informar de sus muertes a sus seres queridos.



Agregó que uno de los propósitos era "despejar el mito de una 'operación especial'", en referencia a la insistente definición que emplea Moscú para la guerra.



Las autoridades ucranianas no respondieron inmediatamente a solicitudes de información de la AFP respecto al comunicado de Fedorov.





Problemas conocidos

El último reporte de muertos del Kremlin daba cuenta de apenas 500 soldados fallecidos, pero la cifra no ha sido actualizada en semanas y funcionarios de la OTAN estiman que podría haber cerca de 40.000 tropas rusas muertas, heridas, desaparecidas o fuera de combate.



En medios locales rusos han sido publicadas noticias sobre las muertes de soldados y sus funerales, indicando que los oficiales informaron a las familias poco más que el lugar en donde cayeron sus prójimos.



El reconocimiento facial irrumpe en la guerra como una tecnología que enfrenta cuestionamientos significativos y sostenidos, que van desde la intrusión en la privacidad de las personas hasta críticas sobre errores en la identificación de personas negras.



Expertos apuntan a que el reconocimiento facial puede ser particularmente problemático cuando es usado en muertos, especialmente debido a que las personas lucen aspectos muy diferentes tras recibir heridas de guerra que en sus fotos de boda bien iluminadas y en donde aparecen sonrientes, por ejemplo.



"Uno de los problemas mejor conocidos de la tecnología de reconocimiento facial es que no es perfecta, y cometerá errores que en algunos casos pueden cambiar vidas", dijo Eric Goldman, codirector del Instituto del Derecho de Alta Tecnología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara.



Sin embargo, agregó que mucho tiempo después de acabadas las guerras hay familias que no saben lo que ocurrió con sus seres queridos que fueron a librar batallas y nunca volvieron, y anotó la potencial utilidad de la tecnología en esos casos.



"Podemos imaginar circunstancias en las que la capacidad para reducir el número de personas desaparecidas en acción sea realmente útil", indicó, señalando que el reconocimiento facial no es forzosamente la solución.



En una carta en la que ofreció sus servicios a las autoridades ucranianas, Clearview, creado con imágenes de páginas web públicas y que se promociona como una herramienta para la aplicación de la ley, argumentó que podría ser realmente útil.



La firma, que fue multada con unos 22 millones de dólares por el uso de su programa en Italia este mes, aseguró que su base de datos incluye unas 2.000 millones de imágenes provenientes de VK, el equivalente ruso de Facebook, y podría ayudar a identificar a los muertos sin necesidad de información como huellas digitales.



En cuanto a la capacidad de identificar con precisión a los muertos, Clearview argumentó funcionar "eficazmente con independencia del daño facial que pueda haber ocurrido", pero la AFP no pudo verificar esta afirmación de forma independiente.