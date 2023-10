El tormento psicológico de los sobrevivientes de las masacres de Hamás en Israel

"Desde el 7 de octubre, es como un día que no termina nunca. Nunca había sentido semejante sentimiento de impotencia", confiesa la muchacha con la mirada perdida.

Atrincherada con su novio durante 18 horas en el refugio antimisiles de su casa, siguió en vivo, impotente, a través de mensajes enviados por su padre, el secuestro de ambos. "Casi todas las familias han perdido a alguien. Nadie logra darse cuenta de que hay tantas personas a las que ya no veremos", dice.

"No estábamos preparados para una tragedia de esta magnitud. Tuvimos que actuar muy rápido para responder a múltiples necesidades", explica Merav Roth, psicoanalista, profesora de la Universidad de Haifa, que supervisó las intervenciones de los psicólogos voluntarios con los supervivientes del kibutz Beeri.

Muchos se refugian en sus habitaciones la mayor parte del tiempo, como May, de 14 años, que junto con su madre Shahar Ron, de 46 años, sobrevivió al ataque. Aunque Shahar recibió un disparo en la cadera, dice que no quiere recibir ayuda psicológica porque se siente "incomprendida" por quienes no vivieron las masacres.