El Vaticano aclara que no cambió su doctrina pese a anuncio de bendiciones a parejas homosexuales

El Vaticano respondió este jueves a las críticas internas tras haber autorizado la bendición de parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica y aseguró que su doctrina no cambió.

El Vaticano también aclara en el comunicado que las bendiciones a los homosexuales "no son ritualizadas" y que se caracterizan por "la simplicidad y brevedad de su forma" porque "no pretenden justificar algo que no es moralmente aceptable".