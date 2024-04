Elecciones en México: la violencia política se cobra medio centenar de fallecidos y el reto es que el voto democrático le gane a las balas

Gisela Gaytán era la única mujer candidata por la alcaldía de Celaya y el 1 de abril era su primer día de campaña, apenas había empezado a socializar su propuesta en materia de seguridad ciudadana y falleció en una calle, durante un acto proselitista, en la comunidad de San Miguel Octopan, México.



Tras un recorrido por un jardín de la ciudad, se escucharon varias detonaciones que provocaron pánico entre la multitud, según se observó en cámaras de seguridad de la zona cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo en las pantallas de televisión y de los teléfonos móviles. Registraron un cuerpo en el suelo boca abajo. Más tarde circularon las tomas de la calle precintada y los profesionales forenses en la zona para empezar una investigación, una de tantas en parecidas circunstancias.



Empezando abril, a dos meses de la elección presidencial y renovación de más de 20 mil cargos locales federales, además de la totalidad del Congreso mexicano, la joven candidata del oficialismo (partido Morena) a una alcaldía en el convulso estado mexicano de Guanajuato, fue asesinada a balazos. El terrible suceso fue condenado por la comunidad internacional, la sociedad mexicana y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es un día triste, estos hechos son muy lamentables, hay gente que está luchando para hacer valer la democracia", reflexionó el mandatario.



Además de ella, tres personas más resultaron lesionadas, uno de ellos Adrián Guerrero (aspirante al Legislativo municipal), fue alcanzado por uno de los disparos, primero se lo dio por muerto, luego se lo declaró en calidad de desparecido y finalmente se confirmó que estaba a salvo.



Del 4 de junio de 2023 al 2 de abril de 2024 han sido asesinadas 51 personas en "episodios de violencia electoral", de las cuales 27 aspiraban a cargos de elección popular, según Laboratorio Electoral, de México.

Indicador de violencia política en México en los últimos 9 meses:







Desde hace varios años, la espiral de violencia en México está ligada al crimen organizado, que ahora alcanza a políticos de todos los partidos, sobre todo aquellos que ocupan o aspiran a cargos regionales. Los motivos van desde intentos de las mafias de someter a los candidatos, hasta disputas de poder entre grupos políticos.



Arturo Espinoza, director de Laboratorio Electoral en Mexico, que desarrolla análisis e investigación para promover la cultura política y fortalecer la democracia regional, advierte que hay una ola de violencia muy grande, consistente en agresiones, amenazas, actos de intimidación hacia candidatos y precandidatos, e incluso hacia sus familiares y gente cercana a sus equipos de campaña, y lo más extremo: hay asesinatos.

"Lo que advertimos es que esto se da principalmente en el ámbito municipal y puede deberse a que buscan tener una inferencia en quiénes van a llegar a los cargos municipales. El ámbito municipal es el más débil de la estructura del Estado mexicano y esto lo hace mucho más vulnerable. Quieren (el crimen organizado) tener control de las instituciones de seguridad del municipio y de los órganos de gobierno", asevera Espinoza.



El cuerpode Gisela Gaytan ya sin vida, boca abajo en una calle de San Miguel Octopan /AFP





Partidos políticos, "lo más cercano a un cartel"



Eleazar Ayala Pérez es periodista mexicano y desde 2007 tiene una consultora política. Estuvo ligado a los medios de comunicación y también fue funcionario público por el PRI (Partido Revolucionario Institucional, que dominó la política mexicana durante 70 años).



"Lo que está pasando, no solo en México, sino en América Latina, es que los partidos políticos tradicionales han se han dejado influenciar por aquellos 'que piensan que el dinero lo hace todo, por lo tanto, hacen todo por el dinero'", afirma sin vueltas.

"Hay una mutación de los partidos políticos y lamentablemente es terrible que esta muerte de ideologías se haya dado de manera mucho más rápida en los últimos 10 años. Ya n o importa la ideología, sino quién les da más rentas individuales a los aspirantes o a los que promueven alguna candidatura", deploró.

"Lamentablemente los partidos políticos, no solo en México, sino en muchas partes de América Latina, son lo más cercano a un cártel. Un cártel que tiene relaciones que no son necesariamente leales o que son presumiblemente ilegales, pero que son muy difíciles de comprobar porque la democracia latinoamericana todavía es muy frágil en sus instituciones y vemos cómo hay países donde viven sus propias guerras políticas al interior".

Ayala acusa como causante de esta situación a la pretensión de los gobernantes de de ser "Dios, Padre y Espíritu Santo", es decir, ejercer el poder no solo desde el Ejecutivo, también en lo Judicial y lo Legislativo. "Y esa es una pretensión muy de nuestros países. Y por eso es que hay naciones como la de nosotros, donde, en mi juicio, el grupo en el poder siempre ha pretendido tener ese control adicional, sea de izquierda o de derecha (por lo menos en los últimos 50 años)".

El consultor político reconoce que hay algunas regiones donde el 'lado oscuro' estaría participando o determinando candidaturas. "En esta nación, quien vive en el poder, siempre procura el poder del lado oscuro, por decirlo de alguna manera". Pero también reconoce que ahora existe una supervisión de las redes sociales, porque "ahora hay una vigilancia social a través de un 'smartphone', que a veces tiene mayor voluntad democrática que los partidos políticos".

"Hay una grave preocupación sobre lo que está sucediendo en la república mexicana y estamos confiando en que la sociedad salga a votar en tranquilidad y la gente haga su trabajo como ciudadano responsable", dice esperanzado mirando hacia el 2 de junio.

Informe de violencia política en México

Para el Laboratorio Electoral, los lugares donde hay más violencia que se cobra víctimas fatales son: Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Chiapas. En su recuento, que abarca desde el 4 de junio de 2023 hasta el 2 de abril de 2024, se puede distinguir que Guerrero es el más violento, con 12 fallecidos; le sigue Veracruz, con 8; Michoacán, con 7; y Chiapas y Guanajuato, cada uno con 4.

Espinoza lamenta que ha ido creciendo el fenómeno violento electoral. "En 2018 se asesinaron a personas ligadas a 24 candidaturas o precandidaturas; en 2021 a 30, y al día de hoy (para la elección presidencial del 2 de junio) llevamos 27, lo que nos lleva a concluir que va a ser la elección más violenta en la historia del país".

Actualmente las actividades políticas electorales se ven marcadas por actos violentos que enrarecen el ambiente, lo polarizan e impiden que la libre expresión de actuar y decidir se manifieste.







Coacción directa a candidatos



¿Hay un intento de las mafias del crimen organizado de someter a los candidatos? Para el consultor político Ayala esa premisa es posible, pero es difícil decirlo de manera categórica. "Decirlo será de litigio y de riesgo", apuntó.

"Mi gran duda es si esto que estamos viviendo siempre ha sido la normalidad de los países latinoamericanos, o tiene que ver con la exacerbación que estamos viviendo con las redes sociales. Antes teníamos una venda informativa, ahora la diferencia es que todo sale en las redes sociales. Tampoco hay una estadística para decir siempre ha pasado así. Lo que pasa es que ahora nos enteramos".

También se pregunta si para un país como México, 51 (fallecidos víctima de violencia política) ¿es mucho? ¿es poco? ¿comparado con qué? y remarca que "ahora nos enteramos y antes no".

México tiene 100 millones de votantes en un padrol electoral, que luego de revisiones y depuración, se consolida en una lista nominal, que actualmente supera los 99 millones de ciudadanos. Por eso Ayala hace notar la relación entre los 51 fallecidos y la cantidad de habitantes, sin intenciones de minimizar los asesinatos, pero sí, tratanto de poner en contexto.

¿Por qué no hay un registro oficial de los muertos víctimas de violencia política?

Consultados los expertos mexicanos respecto a que no haya un registro oficial de víctimas, responden que tiene que ver con un tema de control de la verdad histórica desde el gobierno.

El Estado mexicano no reconoce que este es un problema. "Las declaraciones del presidente o de los órganos del gobierno, dicen que no hay una situación de violencia grave en las elecciones. Entonces, si no se reconoce que hay un problema, menos se van a tomar medidas para conocerlo más a fondo", denuncia Espinoza, que cuenta con diplomados en justicia electoral y derecho electoral.



Protección de candidatos



El presidente López Obrador hace dos años puso en marcha un plan para brindar protección a los candidatos ante el crimen organizado, con miras a las elecciones en 2021, y en esa oportunidad presentó un protocolo para llevar a cabo esa estrategia.

La iniciativa está bajo la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cabeza de Rosa Icela Rodríguez. Esta dio a conocer que hasta el momento son 23 las solicitudes de protección que han elevado diferentes candidatos, entre ellos, la mismísima candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.



Aun así, en febrero, la secretaria de Seguridad descartó que exista riesgo de una “narcoelección” en México.



Respecto al proceso que se sigue para conceder esta protección, cada candidato que se sienta amenazado debe presentar una solicitud de protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y este la da a conocer, tanto a la Secretaría como al Ejército y la Guardia Nacional, y el siguiente paso es que se evalúa el nivel de amenaza.

Cuando este es alto, el candidato puede recibir una escolta de hasta 10 personas y 4 vehículos, mientras que si es medio, los elementos disminuyen a 8 con 3 vehículos. Finalmente, si es bajo el nivel de amenaza, se le otorga dos agentes y un solo auto.

Pero no hay mucha fe en este mecanismo de protección, el consultor político Ayala revela que hay casos donde la gente prefiere tener su propia seguridad, aunque digan que el pueblo los cuida. Y más bien, la vigilancia de las candidaturas corresponde a los equipos de seguridad de los candidatos. "Si le dices al Estado que te cuide, lo que tienes es un grupo de gente que vigila todos tus movimientos y que no garantiza mucho".

Espinoza cree sin vueltas que ese programa de protección es una medida insuficiente. "Le atribuyen la responsabilidad (de cuidar a los candidatos) a las autoridades electorales, pero ellos no tienen facultades para eso. Es nada más para mostrar que se está haciendo algo. Pero hay un problema mucho más de fondo: la captura de las instituciones municipales a manos del crimen organizado".



Que el voto le gane a las balas



"Queremos que el voto sea consciente", aspira Ayala, para quien un pueblo que no está bien edificado educativamente, es un pueblo más presa de la emoción (a la hora de emitir su voto). Considera que en México y Latinoamérica en general no hay una sociedad entrenada democráticamente. "Si no, sería una realidad diferente que no tendría la problemática que existe ahora".

Hay miedo. Eso lo reconocen ambos expertos en sus análisis. Que haya actos focalizados en ciertas regiones del país en donde se hace difícil llevar a cabo elecciones es un mal síntoma. Espinoza denuncia que hay regiones en donde los partidos políticos no pueden entrar a hacer campaña porque los matan, o porque los amenazan, o los secuestran. "Eso infunde miedo, por lo tanto, no se genera condiciones de competencia leal y se impide que haya libertad de la ciudadanía para salir a votar".

Este fenómeno creciente ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como algo que impacta en la democracia.

"En una elección democrática y en una elección libre no debería haber un solo atentado en contra de candidatos o candidatas, o en contra de sus familiares. Aquí, de lo que estamos hablando es del crimen organizado que está cooptando las elecciones y a los entes del gobierno", dispara Espinoza.



Claudia Sheinbaum, la candidata del partido oficialista y favorita de las encuestas





Sumidos en el miedo



Agobiados por "una inseguridad tremenda" e impotentes por no saber "a quién pedir auxilio", habitantes de Tlaquepaque, un municipio del oeste de México, recibieron este miércoles a Claudia Sheinbaum, candidata favorita para los comicios presidenciales de junio próximo, informó la agencia de noticias AFP.

La aspirante del oficialismo de izquierda lidera la competencia electoral según varias encuestas. Ella inició en Jalisco su gira proselitista que llegará esta semana a otros municipios golpeados por la violencia del crimen organizado como Fresnillo, la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país.

Sheinbaum, que según encuestas suma 59% de las preferencias contra 35% de su principal retadora, la derechista Xóchitl Gálvez, promete dar continuidad a las políticas de López Obrador.

Durante la presencia de la candidata en Tlaquepaque, una comerciante de 69 años le dijo a la AFP que nunca antes habían tenido esa figura de cobro de uso de suelo por parte del narco. "Estamos viviendo una inseguridad tremenda, lo que nunca habíamos vivido", confesó quien se identificó como María Dolores Lujano.​

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, designada por el Frente Amplio por México como su candidata para las elecciones presidenciales 2024 / AFP



​Una mirada desde Bolivia

El analista Franklin Alcaraz, especialista en temas de narcotráfico, considera que el asunto en México es muy grave, más cuando los asesinatos tocan a candidatos o a figuras políticas prominentes, no importa de qué línea sean.

"Si perjudican a los fines del narcotráfico, los extorsionan, los amenazan, o finalmente los matan. Eso es lo que está ocurriendo", reflexiona y considera como una posibilidad que pase lo mismo en países como Bolivia y en Perú, mientras que en Ecuador ya está sucediendo.

Alcaraz hace notar que cuando el narcotráfico tiene más recursos económicos, crece su influencia política, porque va infiltrándose en las instituciones del Estado, en las instituciones policiales y en las instituciones legales.

En diferentes medios de comunicación mexicanos se considera que un 80% del territorio ya fue permeado por las bandas criminales del narco, incluso se habla de regiones en donde ciertos políticos no pueden ingresar a hacer campaña.

Mirando hacia Bolivia Alcaraz ve un antecedente peligroso: "Lo he leído en la prensa. No lo puedo comprobar, obviamente, pero he leído que por ejemplo, en el Chapare, en Cochabamba, la gente o los dirigentes obligan a los pobladores a hacer política, a alinearse a su partido o a su sindicato, y si no obedecen los lineamientos, les quitan su parcela o los amenazan con multas, etcétera. Yo creo que ese es un comienzo", sentencia Alcaraz.

"Lo que ocurrió primero en México y ahora en el Ecuador nos está mostrando que las bandas delincuenciales están empezando a permear los estamentos del Estado y están comenzando a adquirir también poder. "Han matado a uno o dos candidatos presidenciales, a uno o dos alcaldes y van a seguir con esta espiral de violencia. Parece que no hay forma de pararlos porque las entidades encargadas de combatir el narcotráfico en este tipo de países ya están permeadas. Por eso se sienten seguros los narcotraficantes", subraya el analista boliviano.

Respecto a que el voto democrático, libre y sin miedo le gane a las balas en la elección mexicana, Alcaraz lo ve como algo casi imposible de conseguir. "Cuando los estamentos del Estado están tomados de una u otra manera por una entidad que no cree en la democracia, es muy difícil asegurar ese voto libre".

"Tomemos el ejemplo de Venezuela. Todo el mundo sabe que en Venezuela va a haber una elección y, sin embargo, también todo el mundo sabe que esa elección va a ser trucha. Igualmente, todos saben que Venezuela ha producido un movimiento mafioso de carácter continental como es el Tren de Aragua, por ejemplo, que también está creciendo gracias a la permisibilidad que le da su sistema político en ese país. Ese es el problema de los gobiernos que están permeados por el narcotráfico, no pueden ser demócratas porque eso perjudica a sus intereses".

Escuchá partes de las dos entrevistas con especialistas mexicanos que EL DEBER abordó para esta entrega especial:













Tensión diplomática entre México y Ecuador, dos países con violencia política

La embajada de México en Ecuador estuvo rodeada por soldados este jueves



Ecuador declararó "persona non grata" a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, y este jueves le pidió abandonar el país, tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas (octubre de 2023) en las que fue asesinado un candidato.



El gobierno ecuatoriano consideró "muy desafortunadas" las declaraciones del primer mandatario mexicano que dejó a entrever una supuesta manipulación de los medios de comunicación para "crear un ambiente enrarecido de violencia". Situación que que, según él, afectó a la candidata izquierdista Luisa González, que en ese entonces era la rival del ahora presidente Daniel Noboa.

Acto seguido la Cancillería procedió a "declarar 'persona non grata' a la Embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Smeke", según un comunicado.

Y este dictamen implica que la embajadora Serur debe abandonar el país en breve plazo, aunque no se rompen las relaciones diplomáticas.

Las polémicas declaraciones de López Obrador se generaron el miércoles, cuando aseguró que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio, en agosto, hizo que cayera la intención de voto de González, que en ese entonces lideraba las encuestas.

El candidato Villavicencio murió baleado tras un mitin de campaña en el norte de Quito en vísperas de los comicios. Siete personas fueron detenidas por el crimen, pero fueron asesinadas en prisión.

Un reportaje de AFP hace notar que hasta hace unos años Ecuador era considerado una isla de paz, rodeada por los mayores productores de cocaína, Perú y Colombia. Y hoy la violencia de bandas criminales ligadas a carteles internacionales imponen un régimen de terror.

Disputas sangrientas en calles y cárceles elevaron la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 43 en 2023, según la agencia de noticias.

