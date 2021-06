Elon Musk se mudó a su 'Casita', un monoambiente prefabricado de 36 metros cuadrados

Escucha esta nota aquí

Entre las excentricidades que practica el multimillonario Elon Musk, en los últimos días hubo una que llamó mucho la atención: pese a tener una fortuna estimada en $us 160.000 millones, el director ejecutivo de SpaceX y Tesla decidió mudarse a una casa prefabricada de apenas 36 metros cuadrados. Así lo reportaron medios de todo el mundo, como Clarín.

A principios de 2021, Musk produjo un gran revuelo al anunciar sus planes para vender toda su cartera de bienes raíces. Pese a la incredulidad general, el empresario siguió adelante con los planes y vendió el grueso de sus mansiones. Y de momento, reside en un monoambiente.

Según confirmó en uno de sus tweets de principios de este mes, ahora vive en Starbase, las instalaciones de prueba de SpaceX en Boca Chica, sur de Texas, en una vivienda pequeña con paredes de hormigón recubiertas por una goma espuma. La extensión de la casa es seis por seis metros cuadrados.

Y si bien con su fortuna podría haber comprado o alquilado una mansión texana donde instalarse con todas las comodidades, prefirió sacrificar el lujo para demostrar que la austeridad no es una condición exclusiva de los asalariados.

“Estoy intentando dejar claro lo serio que soy sobre esto. Y no es un tema de consumo personal. La gente me ataca porque tengo todas estas posesiones, todas esas casas. Muy bien, ya no las tendré más”, aseguró en entrevistas con medios internacionales.

El empresario comenzó a desprenderse de varias propiedades con el objetivo de acumular todos los recursos posibles para poder sacar adelante su iniciativa de colonizar Marte, un proyecto que lidera a través de su compañía aeroespacial.

En mayo del año pasado, Musk había publicado mensajes en Twitter en los que anticipaba que planeaba deshacerse de “casi todas sus posesiones físicas”.

El proceso de venta de las propiedades de Musk se aceleró desde 2020 cuando salió de varias de sus casas de alto valor, incluyendo la del exclusivo barrio de Bel-Air, en Los Ángeles.

Según el New York Daily News, la última propiedad de Musk fue vendida por $us 37,5 millones, mientras la compañía inmobiliaria Gullixson detalla que se trata de una mansión construida cerca de 1912 por un conde francés y que cuenta con un edificio de alrededor de 1.540 metros cuadrados y un terreno de más de 19 hectáreas.

Así es Boxabl Casita





La vivienda de Boxabl llega en un camión

Su nueva vivienda es en realidad una pequeña prefabricada remolcable llamada Boxabl Casita. Su precio tampoco es tan económico, ya que ronda los $us 50.000.

Esta posibilidad había sido insinuada por la propia Boxabl cuando en noviembre de 2020, señaló que la compañía había sido elegida por la sede que SpaceX tiene en Boca Chica para entregar una de sus unidades.

La Casita se puede fabricar para vivir fuera de la red eléctrica o venir preparada para conectarse a los servicios públicos. También dependiendo de estos detalles, la configuración puede incluir una variedad de costos adicionales.

La única forma de salir de la crisis de la vivienda, dice el CEO de Casita, es "ofreciendo unidades que sean más duraderas, más asequibles y con fechas de entrega más cortas".





Casita puede ser habitada en forma inmediata

Las paredes, el piso y el techo son paneles laminados estructuralmente con una clasificación de aislamiento y durabilidad más alta que todo lo demás en el mercado tradicional de construcción de viviendas.

La vivienda es resistente a huracanes, tormentas e inundaciones y con una clasificación del 90% para la nieve. Es barata de mantener y se puede hacer incluso más barato mediante paneles solares, baterías de respaldo y tecnología inteligente.