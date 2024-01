Elsa, una perra socorrista, busca sobrevivientes el tras sismo en Japón

"Está entrenada para ladrar cuando encuentra un cadáver", explica Morita a la AFP. "Pero hoy solo merodeó entre la multitud, lo que probablemente signifique que no había ningún cadáver allí", añadió.

Morita describió a Elsa como "la mejor en el oeste de Japón". Pero éste no es el único can desplegado en las tareas de rescate. El ministro de Defensa anunció que otra perra socorrista, Jennifer, encontró con vida a una anciana atrapada bajo escombros.

"Pero todo se esfumó. Ahora solo veo ruinas", dice con una sonrisa triste. "No tengo palabras", añade.

Un hombre de 80 años, que no quiso dar su nombre, contemplaba con tristeza la desolación. "Vine a ver cómo están mis parientes, pero aún no he podido verlos", dice el anciano. "Esto es terrible, terrible", suspira. "Es como si hubiera habido una guerra".