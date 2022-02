Embajada de Argentina en Kiev brindará apoyo a residentes bolivianos en Ucrania

Escucha esta nota aquí

La Cancillería anunció que la embajada de Argentina en Kiev asistirá a los residentes bolivianos “tras la escalada de violencia del conflicto en Ucrania” que enfrenta una acción militar, ordenada el jueves por el presidente ruso, Vladimir Putin.



La viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, señaló que esta acción tiene que ver con las “buenas relaciones bilaterales y de cooperación consular” entre Argentina y Bolivia.

“Estamos actualizando constantemente la información sobre bolivianos en Ucrania y canalizando el apoyo que sea requerido”, afirmó, pero precisó que hasta el momento no se han reportado situaciones de gravedad.

La Embajada argentina en Kiev es una de las cuatro sedes diplomáticas latinoamericanas en Ucrania.

En las últimas horas se han desarrollando reuniones entre las autoridades consulares del continente para “intercambiar criterios y sumar esfuerzos. De esta manera, las y los bolivianos que así lo soliciten tendrán apoyo y asistencia en el terreno”.

Bolivia no tiene una embajada residente en Ucrania. Solo existe un consulado honorario que en este momento no está operando. Chuquimia indicó que los residentes se pueden comunicar al WhatsApp /Telegram: +59172015214 para pedir ayuda.

Esta ayuda se gestiona desde Rusia o Turquía donde existen embajadas residentes del país.

EL DEBER pudo contactarse con varios residentes bolivianos en Ucrania. Vladimir Tordoya, ex cónsul honorífico de Bolivia en Kiev, describió la crítica situación que enfrentó.

“Todo el mundo está escapando. En una ciudad con 3,5 millones de habitantes, la salida de al menos de un millón ya es mucho. La mayoría huye hacia Polonia que está a unos 500 kilómetros”, explicó Tordoya

El ex cónsul honorario precisó que en Kiev hay unos 35 bolivianos y otros 10 en el resto de Ucrania. Constantemente recibe llamadas para consultarle si pueden ir al Consulado o que trámites necesitan para poder salir de Ucrania y llegar a Polonia.

“Mucho no se puede hacer, porque ya no soy funcionario. Es en Moscú donde hay una representación diplomática”, por lo que la situación es desesperante confesó Tordoya.

“Los que no pueden abandonar sus casas buscaron refugio en sótanos, pero yo vivo en un edificio de 25 pisos, en el piso 14. No me imagino cómo vamos a evacuar el edificio si pasa algo”, señaló Víctor Flores el viernes poco antes del inicio de las operaciones rusas en Kiev.

El residente calculó que en la capital ucraniana residen al menos 100 bolivianos, además de sus familiares originarios de aquel país.

Luis Alberto Flores Posternak, otro boliviano que vive en Ucrania, contó que entre los vecinos se están organizando para ayudar a las pobladores menos favorecidos.

“Mi familia estaba en un refugio anti bombas que tenemos cerca, acaban de salir, no se imaginan lo que es estar ahí, pero nosotros no nos quedamos con las manos abajo, estamos tratando de ayudar a las personas que lo necesitan al máximo”, insistió.

Lea también Mundo Boliviano en Ucrania: “La ciudad está desierta y la televisión ucraniana anuncia que esta madrugada los rusos van a bombardear la capital (Kiev)” El ex cónsul honorífico de Bolivia en Ucrania, Vladimir Tordoya, relata que la mayoría de los ciudadanos de Kiev optaron por huir hacia Polonia. Por el momento cuenta con agua y alimentos para una semana. Comporte un sótano con 60 personas

​