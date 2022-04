Embajada de Bolivia denuncia xenofobia de periodista argentina que trató de ‘delincuente’ a vicecónsul

Escucha esta nota aquí

La Embajada de Bolivia en Argentina emitió un comunicado denunciando expresiones xenófobas y discriminatorias de parte de la periodista argentina Viviana Canosa, hacia el vicecónsul boliviano en el municipio de La Matanza en Buenos Aires.

Canosa, conductora del programa "Viviana con vos", el pasado 1 de abril, trató de delincuente al vicecónsul boliviano Mauricio Pinaya y lo acusó por el bloqueo que había en la Autopista Ricchieri.

“Usurpó terrenos y aparte quiere que le paguen los servicios, que le conecten la luz. Es una cosa… es una joda. Volvete a Bolivia, flaco y dejate de romper las pelotas”, manifestó Canosa en el canal A24.

“Vuélvase a Bolivia, no sea delincuente. Usted chorea una tierra que no es suya y encima corta la Richieri, qué manera de c… a la clase media no dejándolos ir a laburar”, agregó Canosa, quien criticó que se “aguante” al funcionario boliviano.

La Embajada expresó su rechazo a las declaraciones de la presentadora Viviana Canosa y de la abogada Florencia Arietto, quien el 31 de marzo de 2022 mediante su cuenta personal de Twitter acusó al vicecónsul por el bloqueo.

Denunció que se está “faltando a la verdad y mellando la dignidad de un representante del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina”.

La Embajada explicó que el vicecónsul trabajaba en establecer acercamientos con autoridades argentinas y buscar soluciones de los problemas que atingen a la colectividad boliviana en el Municipio de La Matanza.

Anunció que presentará ante las instancias respectivas las quejas formales por difamaciones al personal boliviano acreditado en Argentina.