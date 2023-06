Emma Coronel, la esposa del Chapo, sale de la cárcel

La ubicación exacta de Coronel, sin embargo, no se ha dado a conocer, pero según la información que se dispone, está en Long Beach, California, dentro de la zona conurbada de Los Ángeles. Quien fuera la tercera esposa del Chapo Guzmán pasó 15 meses en la prisión federal de mínima seguridad FMC Carswell, en Forth Worth, Texas, donde cumplió la mayor parte de su condena de tres años.



Coronel, madre de dos niñas gemelas de 11 años e hijas de Guzmán, tenía dos opciones para el período final de su condena: la detención domiciliaria o una casa de transición. Sin embargo, por razones de seguridad, no se dio a conocer en qué programa fue inscrita.



Coronel fue condenada en noviembre de 2021 a tres años de cárcel (uno menos de los que solicitaba la Fiscalía) por conspirar con su esposo en la organización criminal que éste dirigía. El Chapo había sido condenado previamente a cadena perpetua en febrero de 2019 y está preso en la cárcel de máxima seguridad de Colorado.