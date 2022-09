Emocionados, los londinenses inician su "respetuoso" adiós a Isabel II

Emoción contenida o llanto abierto, pero sobre todo "respeto" por quien fuera su reina durante 70 años. Los británicos iniciaron el miércoles su adiós a Isabel II, en una capilla ardiente que permanecerá abierta en Londres hasta su funeral el lunes. Algunos habían dormido hasta dos noches en la calle, pese al frío y la lluvia, como Anne Daley, de 65 años, segunda de una larga cola. "Renuncié a dos noches de comodidad por alguien que dio 70 años de compromiso infatigable al mundo, no es nada" , dijo a la prensa. Tras la larga espera, pasaron apenas unos segundos frente al féretro de la reina, cubierto por el estandarte real y la corona imperial, en Westminster Hall, la parte más antigua del Parlamento británico.

Desfilaron a ambos lados del alto catafalco púrpura, situado sobre un zócalo de cuatro peldaños y protegido por guardias en uniforme de gala, al que no podían acercarse. Algunos hacían una reverencia, otros lanzaban un beso. "En el interior, todo era muy tranquilo y muy emotivo. Mucha gente lloraba, pero había un silencio total. Fue tan respetuoso..." , dijo a la AFP Sue Harvey, contable de 50 años que se tomó el día libre y viajó en tren desde el sur de Inglaterra, tras salir de la sala.

"Ahora me siento mejor", aseguraba, mientras Nina Kaistoffioson, una artista de 40 años, que salía junto a ella y afirmaba "sentirse en paz" después de haberse despedido de la reina. "En este lugar, no puedes escapar de la magnitud de quien era", afirmaba, reconociendo haberse "emocionado mucho". Durante cinco días, cientos de miles de personas, hasta 750.000 según la prensa, pasarán por una capilla ardiente abierta casi ininterrumpidamente hasta la madrugada del 19 de septiembre, día en que tendrá lugar el funeral de Estado en la Abadía de Westminster y el entierro en la capilla Jorge VI del Castillo de Windsor. El gobierno avisó de que podrían tener que esperar 30 horas, en una fila de hasta 10 km que transcurre por el centro de la ciudad a lo largo del río Támesis.

Más de 100 dignatarios extranjeros y otras personalidades asistirán el lunes al "funeral del siglo", entre ellos, el presidente estadounidense Joe Biden, el rey Felipe VI de España y su padre el rey emérito Juan Carlos I. También confirmaron ya su presencia el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y representantes de varios países latinoamericanos. Sin embargo, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega, no fueron invitados, precisó una fuente gubernamental a la agencia británica Press Association, sumándose a otros como el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso.

El entierro de la soberana que vio pasar a 15 primeros ministros --el primero, Winston Churchill, nacido en 1874 y la actual, Liz Truss, nacida en 1975-- tendrá lugar el mismo día en Windsor en una ceremonia privada en el castillo de Windsor, confirmando el fin de una era.



Su hijo, Carlos III se instala poco a poco en el poder, con una aparente mejora de su baja popularidad.



No obstante, sus primeros pasos no están exentos de polémica, la última durante su visita el martes a Irlanda del Norte, en el marco de una gira por las cuatro naciones del Reino Unido, que el lunes lo vio en Escocia y el viernes lo llevará a Gales.



Las imágenes mostraron como el rey perdía los nervios con una pluma que parecía perder tinta. "¡Oh, dios, lo odio! (...) No puedo soportar esa maldita cosa", dijo el monarca, reputado por su carácter caprichoso.