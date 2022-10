En Atlanta, héroes de supermercado contra la inflación galopante

Aquí se puede comprar plátanos o carne congelada sin pagar, o cuando mucho hacerlo con una suma simbólica. En Atlanta, un supermercado alternativo tomó la misión de ayudar a una "nueva población de pobres" ante la inflación récord en Estados Unidos. "¿Fueron al supermercado recientemente?", interroga Theresa McGhee mientras llena una bolsa con papas, barras de cereal y tarros de helados en la tienda The Grocery Spot. "Con unas pocas cosas, rápidamente se llega a los 100 dólares", se queja esta madre de familia. Con 12% de inflación, Atlanta, gran metrópolis al sur de Estados Unidos, es una de las ciudades del país en donde los precios más aumentaron este año. Eso multiplicó las visitas a The Grocery Spot, instalado hace casi dos años en Grove Park, uno de los barrios más pobres de la capital de Georgia. "Avaricia"

En este barrio en el que 97% de la población es negra, el alza de precios atiza la desconfianza hacia la clase política estadounidense, que podría costar caro al Partido Demócrata del presidente Joe Biden en las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre. Los demócratas apostaron al voto de estas comunidades para ganar en 2020 este estado, muy disputado en cada elección.



Slugga, voluntario en la tienda de 39 años, ya tomó su decisión: no votará dentro de tres semanas.



"No veo el interés", dice este nativo de Grove Park. Para él la política se resume a una serie de rencillas partidarias. "¿Quién va a ayudarnos realmente?", se pregunta con las manos en los bolsillos.



Evocando el alza de precios, McGhee, profesional de la salud, denuncia la "avaricia" de "los legisladores" y de "las grandes empresas", mientras circula por las góndolas y recorre las estanterías de esta colorida tienda.



"Estarían sorprendidos de ver cuánta gente trabajó toda su vida y no llega a satisfacer sus necesidades", lanza una mujer con un largo chaleco negro que prefiere no dar su nombre.



"Superhéroes"