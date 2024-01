En Ecuador, "conflicto armado" contra el 'narco' deja unos 10 muertos en dos días

La reciente arremetida de la violencia vinculada al 'narco' deja al menos diez muertos en Ecuador, cuyo presidente declaró un "conflicto armado interno" y envió a los militares a las calles después de que hombres armados irrumpieran en directo en un canal televisivo.



Hubo "ocho personas fallecidas" en ataques en el puerto de Guayaquil (suroeste), dijo en rueda de prensa un jefe policial local. El cuerpo de seguridad también indicó en la red social X que dos agentes fueron "asesinados vilmente por delincuentes armados" en la cercana población de Nobol.



El presidente del país, Daniel Noboa, anunció más temprano en X que firmó un decreto ejecutivo declarando "conflicto armado interno", en medio del estado de excepción por 60 días que había decretado el lunes, cuando se inició el secuestro de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios.



El mandatario, de 36 años, ordenó además a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares (...) para neutralizar" a una veintena de grupos criminales a los que tildó de "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".



El nuevo decreto se conoció luego de que hombres armados y encapuchados entraron al canal TC Televisión en Guayaquil cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió al menos por 30 minutos hasta que intervino la policía.



"No disparen, por favor, no disparen", gritaba una mujer en medio de detonaciones.



Antes de que se apagaran las luces se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta de una persona.



Un periodista de TC envió mensajes por WhatsApp a un reportero de AFP indicando: "Por favor. Entraron a matarnos. Dios permita que esto no ocurra. Están al aire los delincuentes".



La policía puso fin a la toma del canal y detuvo a 13 personas.



En marzo, cinco sobres con memorias USB cargados con explosivos fueron enviados a periodistas de varios medios, uno de los cuales sufrió heridas leves tras la detonación.



- Miedo en las calles -

La situación generó pánico en diversas ciudades, con comercios cerrados temprano y calles llenas de gente apresurada por volver a casa. Las clases pasaron de ser presenciales a telemáticas hasta el viernes.



Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos y España expresaron su respaldo a las medidas del Gobierno y rechazaron la violencia.



Minetras Francia y Rusia advirtieron a sus ciudadanos que no viajen a Ecuador.



Perú declaró bajo estado de emergencia en toda su frontera con Ecuador para reforzar la vigilancia, informó Lima.



La embajada de China en Quito y su consulado en Guayaquil anunciaron que suspenderán temporalmente la atención al público desde el miércoles, sin precisar cuándo reabrirán.



Desde hace dos días Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de Los Choneros, la principal banda criminal del país, que estaba recluido en una cárcel del Guayaquil.



En respuesta a la fuga de Fito, Noboa implantó el lunes el estado de excepción en todo el país, incluidas las penitenciarias, y un toque de queda de seis horas desde las 2300 locales (00:00 hora de Bolivia).



El martes también escapó Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido el viernes acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general.



En medio del estallido que se hizo sentir en varias ciudades como Quito, siete policías fueron secuestrados, hubo explosiones contra una estación policial y frente a la vivienda del presidente de la suprema Corte de Justicia y vehículos incendiados. Tres de los uniformados "han sido liberados y puestos a buen recaudo", informó la policía por X.



En cárceles de cinco localidades hay 139 guardias y funcionarios administrativos retenidos por presos, señaló el organismo a cargo de las prisiones (SNAI).



Videos no verificados que circulaban por redes sociales mostraban a supuestos cautivos amenazados con cuchillos y la presunta ejecución de al menos dos guardias, disparándoles y ahorcándolos.



- "Actos sangrientos y sin precedentes" -

Fito cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Los Choneros se disputan con una veintena de bandas las rutas del tráfico de drogas en una guerra que desangra al país.