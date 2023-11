En el Uruguay próspero crece la población de calle en la capital

Uruguay, país de 3,5 millones de habitantes, destaca en Latinoamérica por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza, y una ausencia casi total de pobreza extrema, según el Banco Mundial.

"Nunca estuve preso, pero la mayoría de los muchachos acá en la vuelta sí", dice Alejandro, un cuidacoches de 38 años que prefiere no dar su apellido. Lleva seis años deambulando día y noche por la Ciudad Vieja.

"No me aguanto mis emociones tóxicas", reconoce Alejandro, que fuma unas cinco o seis lágrimas diarias de pasta base, a 100 pesos (USD 2,5) cada una. "Todos los días quiero dejar y no puedo".