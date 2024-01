En España, una diputada con síndrome de Down quiere cambiar la mirada sobre esta condición

Mar Galcerán, primera persona con síndrome de Down elegida diputada autonómica en España, se ha propuesto cambiar la visión que la sociedad tiene de la discapacidad, que es objeto de una revisión de la Constitución española que se aprobará este jueves.

A sus 46 años, esta política locuaz y sonriente se unió en septiembre al selecto círculo de personas con síndrome de Down que ocupan cargos electos en Europa, al tomar su escaño en el Parlamento regional de Valencia, al este del país.

Afiliada al Partido Popular a los 18 años, esta representante regional luchó desde entonces contra las discriminaciones sufridas por su diferencia genética -los afectados tienen un cromosoma extra-, principalmente cuando fue presidenta de Asindown, asociación valenciana de personas con síndrome de Down.

"Tuve compañeros, pero no amigos, porque me veían como una persona diferente" y "no contaban conmigo", narró. Entonces "sí que tuve rechazo, este rechazo que tienen las personas con discapacidad".