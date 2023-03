En su visita a Colchane Boric anuncia diálogo con Bolivia y una nueva política migratoria

El presidente chileno Gabriel Boric estuvo este miércoles en la fronteriza localidad de Colchane, donde señaló que reforzará las conversaciones con Bolivia “con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978, y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionar”.