En una ola de calor en España, la alta temperatura no es lo único que mata

España acaba de salir de una ola de calor de 21 días que golpeó a tres de sus grandes ciudades - Madrid, Barcelona y Zaragoza -, algo malo para la salud, pero no sólo por las altas temperaturas, precisa Julio Díaz, investigador del Instituto Carlos III en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano.

Imagínate, no es lo mismo pasar una ola de calor en una habitación con tres personas y una ventana, sin aire acondicionado, sin ventilador, que pasar una ola de calor, la misma, con las mismas temperaturas, en un chalé con piscina.

Ya no se trata de tener aire acondicionado o no, sino de poder ponerlo o no. En esta ola de calor [NDLR: del 23 de julio al 12 de agosto] se ha disparado el precio de la electricidad en España".