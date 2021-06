Encuestas falsas y fotomontajes en la segunda vuelta presidencial de Perú

Escucha esta nota aquí

Recomendaciones falsas para el día de la votación, encuestas inexistentes o manipuladas y fotomontajes son los contenidos desinformativos que han predominado de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo en Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.



También circularon ampliamente presuntas evidencias que demostrarían que la candidata de Fuerza Popular no tiene estudios universitarios, o que las Fuerzas Armadas publicaron un comunicado contra el abanderado de Perú Libre.



Encuestas y fotomontajes

Tras la primera vuelta del 11 de abril, circuló una presunta encuesta que muestra a Castillo con un 71% de las preferencias, seguido de los "indecisos" y luego a Fujimori con un 11%. El gráfico de estos supuestos resultados fue compartido más de 2.500 veces en Facebook al menos desde el 24 de abril.



Sin embargo, estos resultados no coincidían con ningún sondeo de los que realizaban entonces en Perú encuestadoras como Ipsos, Datum o el Instituto de Estudios Peruanos.



A fines de mayo, se difundió una captura de pantalla de una transmisión del canal de televisión Latina, que supuestamente mostraba en su bloque de noticias un sondeo que daba como ganador a Castillo con un 80,5% de las preferencias.



Sin embargo, esto correspondía a un fotomontaje donde se editaron las cifras difundidas en una emisión de esa televisora el 21 de mayo pasado, que exhibió los resultados de la encuestadora Datum y en realidad eran 45,5% de la proyección de voto para Castillo y 40,1% para Fujimori.



Otro fotomontaje difundido en la recta final electoral fue el de una pancarta colgada de un automóvil que decía "No voto por serranos", en una referencia despectiva hacia Castillo, oriundo de la sierra norte peruana. Pero la imagen en realidad había sido tomada durante una manifestación de los partidarios de Keiko Fujimori el 29 de mayo en Lima y el letrero originalmente decía "Sí a la democracia".



Asimismo, usuarios de redes sociales acusaron al equipo de Castillo de manipular la foto de un mitin para simular que había congregado a una muchedumbre, en publicaciones que recibieron más de 15.500 interacciones.



A través del análisis de fotografías y videos de las redes sociales de Castillo se pudo comprobar que su equipo no difundió la foto editada y que sí tuvo una asistencia numerosa durante un acto de campaña en la ciudad de Chiclayo.



Consejos falsos para votar

Otro tipo de contenido desinformativo durante la campaña hacia el balotaje del 6 de junio fueron los mensajes referidos a presuntas indicaciones para asistir a sufragar. Por ejemplo, circuló la captura de pantalla de un tuit posteriormente eliminado, donde un usuario aseguraba que era obligatorio el uso de doble mascarilla y protector facial ese día.



De acuerdo a instrucciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la doble mascarilla se exige a los electores, mientras que el protector facial es obligatorio solo para los miembros de mesa y funcionarios de la ONPE.



También se difundió ampliamente un video publicado en YouTube donde una mujer indica que los lapiceros brindados por los responsables de mesa contienen una tinta que se borra con el calor.



Sin embargo, de acuerdo a contratos públicos de la ONPE, los lapiceros fueron comprados a la marca Faber-Castell y corresponden a modelos fabricados con tinta que no se borra.



Los estudios de Fujimori

En un video compartido más de 28.000 veces en Facebook desde el 23 de mayo, un usuario muestra supuestas pruebas de que la candidata de Fuerza Popular nunca terminó sus estudios en Estados Unidos, y que en realidad no tiene títulos universitarios.



AFP Factual cruzó declaraciones de las universidades, archivos de prensa y fotográficos, entre otras evidencias que demuestran que Fujimori sí se tituló dos veces en Estados Unidos: en 1997 como Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Boston, y luego como Máster en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Columbia, en el año 2008.