Enfadado con Mercedes, un ex empleado destruyó 50 vehículos con una excavadora

Un ex empleado de la fábrica de Mercedes en Vitoria, en el norte de España, destruyó por despecho hacia la empresa unas 50 furgonetas nuevas con una excavadora, indicaron este martes fuentes policiales.



El hombre, de 38 años, robó primero la excavadora en otra empresa, a 21 km de la fábrica de Mercedes. Una vez en ésta, destruyó la puerta de entrada, y luego "arremetió con el vehículo contra medio centenar de furgonetas estacionadas en el párking" del fabricante alemán, indicó la policía regional vasca, la Ertzaintza. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de diciembre.



Iñaki Andrés Lozares, representante sindical en la fábrica de Mercedes, hizo un balance de 69 vehículos dañados en total. La dirección no quiso comentar los hechos por el momento.



En las fotos publicadas en la prensa local, podía verse una furgoneta volcada encima de otra, y algunas más completamente abolladas o con el capó destrozado.



El hombre, según la policía, era un ex empleado de Mercedes. Su contrato había terminado a fines de 2017, según Iñaki Andrés Lozares.



Aparentemente sentía "frustración, no sólo hacia la dirección sino hacia los empleados", también, e incluso "intentó entrar en las instalaciones de montaje" de la fábrica, explicó el representante sindical, uno de los 5.000 empleados de la usina.



Los daños causados ascenderían a entre dos y cinco millones de euros, según fuentes de la empresa alemana citadas por la prensa local.