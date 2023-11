Entre los escombros de Gaza asoman la desesperanza y el abandono

"¿Hay supervivientes?", grita Said al Najma, intentando mover los bloques de cemento que cubren la calle. Una noche más, los bombardeos aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza dejaron en ruinas edificios enteros.

Desde este nuevo bombardeo -que contribuyó al balance de casi 10.000 muertos en Gaza-, su vecino Said al-Najma y decenas de otros habitantes retiran los escombros en busca de supervivientes o cadáveres.

"No tenemos nada para buscar y mover los escombros, así que la gente muere y nosotros solo podemos mirar", lamenta Najma. "Derribaron una calle entera sobre las cabezas de mujeres y niños sin previo aviso".

Mohammed al Aloul no pudo llegar al lugar hasta por la mañana . Este fotógrafo de la agencia de noticias turca Anadolu pasó la noche cubriendo otros bombardeos y los intensos ataques a lo largo de toda la carretera le impidieron efectuar su trayecto antes.

"No dormí en toda la noche", cuenta a AFP el palestino de 37 años, que no se quita desde hace días su chaleco antibalas con la inscripción "PRESS" y su casco. "Mi primo me llamó para decirme que mi casa quedó destruida en el bombardeo del edificio de los vecinos".