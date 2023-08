Es abatido a tiros el narco argentino que se fugó aprovechando una salida médica

Infobae detalla que el momento del enfrentamiento fue captado en imágenes. En la grabación se ve a los familiares de “Morenita” entran en crisis de llanto y nervios cuando ven el cuerpo de Marín en el asfalto junto al cordón de la vereda. En el video se escucha cómo la hija del delincuente arremete contra el personal de asistencia que ayudó a los efectivos heridos: “¿A él lo van a ayudar? Que se pudra, a mi papá que no está respirando no le hacen nada. ¿Qué están haciendo? ¿A él lo llevan? Pero mi papá se está muriendo ahí hace 10 minutos. Mataste a mi papá, me dejaste sin mi papá”, exclama.