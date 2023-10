España eleva su previsión de crecimiento para 2023, pero baja la de 2024

El gobierno español anunció el lunes que revisó al alza su previsión de crecimiento para 2023, llevándola del 2,1% al 2,4%, gracias al "dinamismo" de la actividad registrado estos últimos meses en el país, pese a un contexto comercial complicado.



En su plan presupuestario para 2024, enviado a la Comisión Europea, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez disminuyó, sin embargo, su estimación de crecimiento para el próximo año en 0,4 puntos, hasta situarla en el 2%.



Sánchez, en el poder desde 2018, se encuentra actualmente en plena negociación con los partidos representados en el Parlamento para tratar de volver a ser investido presidente el gobierno, después de que las elecciones legislativas de julio -en las que acabó por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo- no arrojaran mayorías concluyentes.



Si no lo consigue antes del 27 de noviembre, deberán convocarse nuevas elecciones.



El objetivo de crecimiento para 2024 es ligeramente inferior al estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta un alza del producto interior bruto (PIB), del 2,5%. Pero el de 2024 es más optimista, ya que el FMI prevé una progresión del 1,7%.



"De acuerdo con las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, España liderará en el periodo 2023-2024 el crecimiento económico entre los principales países desarrollados", subrayó el Ministerio de Economía en un comunicado.



Este fuerte crecimiento se verá sostenido principalmente, según la nota, por el despliegue del plan de recuperación europeo, implementado tras la crisis del covid, del que España es uno de los principales beneficiarios con Italia.



Los fondos destinados a España dentro de ese plan se elevan a un total de 140.000 millones de euros de aquí a 2026, de los que 70.000 son a fondo perdido.



Ante las nuevas proyecciones, el gobierno de Sánchez confirmó su objetivo de reducción del déficit público, que se prevé del 3% del PIB para el próximo año, después del 4,8% registrado en 2022 y 3,9% proyectado para este año.



Según las normas presupuestarias europeas, el déficit público de los estados miembros de la UE debe, en teoría, ser inferior o igual al 3% del PIB. Estas reglas fueron, sin embargo, suspendidas en 2020 debido a la crisis del covid-19.