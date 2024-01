España impone visas a ciertas nacionalidades ante caos en el aeropuerto de Madrid

Las autoridades españolas comenzaron el sábado a pedir visa de tránsito a los ciudadanos de Kenia que hagan escala en aeropuertos españoles.



Sindicatos de la policía española, institución competente en extranjería, denuncian desde hace meses que ciudadanos de algunos países africanos que viajan a destinos como Brasil, hacen escala en Madrid y solicitan asilo.



El aeropuerto de Madrid-Barajas, el más transitado de España, ha registrado desde agosto un "aumento exponencial" en el número de solicitantes de asilo, lo que ha desbordado las zonas dedicadas a albergarlos, afirmó de su lado la oenegé Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).



"El hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos, provocando plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal", señaló CEAR en un comunicado.



De las 390 personas atrapadas en condiciones "indignas" en el aeropuerto, unas 182 no han podido formalizar su petición de asilo, según CEAR.



Los que esperan para hacer su petición son, en su mayoría, de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.



"Estamos trabajando para evitar (...) utilizaciones fraudulentas en las escalas de los vuelos" de "ciudadanos que tienen todo el derecho a viajar a países", principalmente en América Latina, que no les exigen visa, había advertido el viernes pasado en Rabat el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



"Si hay que introducir los visados de tránsito aeroportuario, pues se introducirán (...) lo cual no va en contradicción con tener un sistema, como el que tenemos, de asilo, de garantía de los derechos humanos", agregó.