España llama a consultas a su embajadora en Argentina y exige disculpas a Milei

España llamó a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires y exigió disculpas al presidente argentino, Javier Milei, por llamar "corrupta" este domingo a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Madrid, anunció el ministro de Asuntos Exteriores.



"Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die", dijo José Manuel Albares en un mensaje institucional, tras denunciar unas palabras "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales".



"España exige también al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía", añadió Albares.



Durante un discurso en un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox, Milei se refirió a Begoña Gómez como "mujer corrupta".



Aunque no identificó a Sánchez o a su esposa por su nombre, la alusión de Milei al periodo de reflexión que se tomó él para decidir si dimitía por los ataques a su esposa permitió identificar a la pareja.



"Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...), aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia [sic], y se tome cinco días para pensarlo", aseguró.



Gómez está siendo investigada por su presunta relación comercial con empresas que recibieron ayuda del Gobierno.



En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, expresó su apoyo al gobierno español, indicando que "los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, sobre todo cuando proceden de aliados".