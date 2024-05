España multa a cuatro aerolíneas de bajo coste por cobrar el equipaje de mano

Las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea fueron sancionadas en España con más de 150 millones de euros en multas por, entre otras prácticas, cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano, informaron asociaciones de consumidores este viernes.



Las multas castigan también el cobro por selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes, como discapacitados y niños, o la prohibición de pagar en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos, explicó en un comunicado la asociación de consumidores FACUA, una de las denunciantes.



"Han sido casi seis años batallando para lograr que las autoridades actuasen contra unas prácticas por las que las aerolíneas vienen inflando ilícitamente sus beneficios y por fin lo hemos logrado", señaló el secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, en el comunicado.



Según FACUA, el monto total de las multas es de más de 150 millones de euros (casi 163 millones de dólares), pero algunas deberán pagar más que otras.



La compañía que recibió la mayor sanción es la irlandesa Ryanair, "la primera que comenzó a cobrar por el equipaje de mano, en noviembre de 2018". Tras ella, la española Vueling, y a continuación, a mucha mayor distancia, la británica EasyJet y la española Volotea, según FACUA.



Fuentes del Ministerio de Consumo, que impuso las sanciones, confirmaron a la AFP que hace un año se abrió expediente a "cuatro aerolíneas de bajo coste" y que estos expedientes dieron lugar a sanciones, aunque no quisieron confirmar "las empresas afectadas ni las cuantías económicas".



La decisión puede ser recurrida, explicaron estas fuentes, y las aerolíneas lo harán, dijo a la prensa Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).



La sanción "nos parece absolutamente desproporcionada", dijo Gándara. Además, "el hecho de que todavía no sea una sanción firme puede dar lugar" a "que haya pasajeros que vayan a los aeropuertos pensando que es ilegal, cuando no es el caso", advirtió.



De prosperar la supresión de los pagos suplementarios mencionados, ALA esgrime que quienes viajan sin maleta de cabina tendrían que pagar por servicios que no precisan, pero Rubén Sánchez, de FACUA, replicó que ese es un argumento falaz.



"El sector está intentando trasladar la idea de que es que ellos abaratan el precio al que no lleva equipaje, y es falso, ellos encarecen ilícitamente el precio, se están enriqueciendo con muchos millones de euros de forma ilícita con los que sí llevan un pequeño equipaje de mano", explicó en conferencia de prensa.



"Otra cosa es que llevemos equipaje en bodega", admitió Sánchez.



FACUA animó a los consumidores a reclamar la devolución de estos cargos extra y señaló que está tramitando numerosos casos en defensa de afectados.