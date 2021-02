Espectacular erupción del Etna provoca una lluvia de piedras

Escucha esta nota aquí

El volcán siciliano Etna, muy cercano a la ciudad-puerto de Catania (costa este de Italia), volvió, el martes, a experimentar una nueva erupción espectacular, aunque sin peligro, provocando una lluvia de pequeñas piedras volcánicas y ceniza sobre la ciudad, cuyo aeropuerto se mantuvo cerrado.



El hundimiento de una parte del cráter de la vertiente sureste del famoso volcán provocó un desborde y un deslizamiento de lava a lo largo del flanco occidental, que no obstante no ha puesto en riesgo a las aldeas habitadas cercanas al volcán, señaló un funcionario del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) a la agencia Agi.



"Hemos visto situaciones peores", comentó Stefano Branca, director del INGV en Catania, considerando que este fenómeno que empezó al final de la tarde "no fue nada preocupante".



Los bomberos señalaron a comienzos de la tarde en un tuit que, no obstante, seguían monitoreando la evolución de la situación en tres pequeñas localidades en las estribaciones del volcán, Linguaglossa, Fornazzo y Milo.



Las imágenes de la erupción mostraban una impresionante columna de ceniza de color rosa sobre la cima nevada del volcán.



El Etna, con una superficie de unos 1.250 km2, es el volcán en activo más alto (3.324 m) de Europa, con frecuentes erupciones desde hace unos 500.000 años.



