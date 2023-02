Estados Unidos revela detalles sobre el "globo espía chino" capturado en su territorio

El jueves, los legisladores estadounidenses aprobaron una resolución no vinculante condenando a China por el globo.

Estados Unidos cree que los globos han sobrevolado su territorio al menos en cuatro ocasiones , pero el general Ryder no dio más detalles sobre estos casos.

Según los expertos, aún no es posible determinar con exactitud qué tipo de datos podría haber estado intentando recopilar China con la misión del globo, pero es probable que interceptara comunicaciones de radio, telefonía móvil y de otro tipo de las bases militares que sobrevoló, afirmó Matt Kroenig, director senior del Scowcroft Center for Strategy and Security del Atlantic Council.