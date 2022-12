Estadounidense de origen brasileño elegido para el Congreso es acusado de mentir en su hoja de vida

Un estadounidense de origen brasileño elegido al Congreso de Estados Unidos mintió en su currículum, según una investigación del diario The New York Times, lo cual llevó a su oponente a exigir su renuncia antes incluso de asumir su banca.



George Santos, un republicano elegido a la Cámara de Representantes estadounidense por el distrito 3 del estado de Nueva York, derrotó a su contrincante demócrata, Robert Zimmerman, en los comicios de mitad de mandato del 8 de noviembre.



Pero una investigación del NYT reveló que Santos, hijo de inmigrantes brasileños nacido en Queens en Nueva York, y candidato abiertamente homosexual, podría haber mentido en varios puntos de su biografía, un planteo que consideró calumnioso.



Santos dijo no estar sorprendido de tener "enemigos en el New York Times que intentan manchar su buen nombre con estas acusaciones difamatorias", según un comunicado emitido por Joseph Murray, abogado del congresista electo.



De acuerdo con la pesquisa del NYT, Santos mintió sobre la obtención de una licenciatura en finanzas en el Baruch College de Nueva York en 2010, y sobre su periodos de trabajo en los bancos Citigroup Bank y Goldman Sachs Investment Bank.



Voceros de estas tres entidades aseguraron al Times que no encontraron rastro del funcionario electo, quien asumirá el cargo en la Cámara Baja en Washington a principios de enero.



Baruch College confirmó a la AFP que no encontró en sus archivos a un George Santos graduado alrededor de 2010.



El diario neoyorquino también puso en duda el funcionamiento de la asociación benéfica "Friends of Pets United", supuestamente dirigida por Santos, y consideró que la "Organización Devolder", la consultora del legislador electo, "es algo así como un misterio".



En su estado financiero a la Cámara de Representantes, presentado en septiembre, Santos asegura que la empresa le pagó un sueldo de 750.000 dólares y dividendos de entre uno y cinco millones de dólares.



Pero el NYT señaló que el formulario no incluye "ninguna información sobre los clientes que pueden haber contribuido a esa suma, una aparente violación del requisito de revelar cualquier compensación de más de 5.000 dólares de una sola fuente".



"La verdad es que Santos mintió totalmente a los votantes (...) y no merece representar a Long Island y Queens", reaccionó Zimmerman.



El demócrata pidió la renuncia de Santos y una "investigación inmediata por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, de la Comisión Federal de Elecciones y del fiscal".



En el estado de Nueva York, considerado prodemócrata, varios escaños en la Cámara de Representantes cambiaron al bando republicano en noviembre, lo que contribuyó a su estrecha mayoría en la Cámara Baja. Los demócratas mantuvieron sin embargo el control del Senado.