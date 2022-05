Este es el último deseo de las mascotas antes de morir, según un veterinario

Escucha esta nota aquí

Los dueños de las mascotas intentan vivir el dolor como pueden, de hecho, el 90% de las personas no se quedan a acompañar a su mascota en sus últimos instantes de vida por el duro momento, tal y como ha confesado el usuario de Twitter Jesse Dietrich y ha recogido @Thiagocuervo, tras hablar con un veterinario experimentado.



Por eso mismo, cuando el veterinario respondió a la pregunta "cuál era la parte más difícil de su trabajo", contestó contundente: "Lo más difícil es ver cómo los animales viejos o enfermos buscan a sus dueños con sus ojos antes de irse a dormir".

Resulta que la mayoría de los dueños no ven morir a su mascota para ahorrarse el dolor, mientras que estos animales lo único que buscan es que sus dueños estén allí en sus últimos momentos cuando más lo necesitan. Por eso mismo, cada vez son más los veterinarios que piden a los dueños que estén cerca de los animales hasta el final.

“Es inevitable que ellos mueran antes que tú. No olvides que tú eras el centro de su vida. Tal vez solo eran una parte de ti. Pero también son tu familia. No importa lo difícil que sea, no los dejes”, señala en un tuit que ha conmovido a decenas de miles de personas.

No solo eso, el usuario de Twitter lanza también un consejo para los dueños de las mascotas: “No los dejes morir en una habitación con un extraño en un lugar que no les gusta. Es muy doloroso para los veterinarios ver cómo las mascotas no pueden encontrar a su dueño durante los últimos minutos de su vida. No entienden por qué el dueño los dejó”, mientras añade que “Soporta este dolor por el bien de ellos y acompáñalos hasta el final”.

