"¿Estoy soñando?": De bailar ballet en la favela a una compañía estadounidense

Dyhan Cardoso se enrosca en un giro en la terraza de una vivienda sin revoque en la favela donde creció en Brasil. Pronto este bailarín cambiará este austero escenario por otros más glamurosos en Estados Unidos. La vida de este joven de 19 años dio un vuelco luego de que fuera seleccionado para integrar desde este mes la compañía estadounidense Atlanta Ballet, en el estado de Georgia (sureste).



"¿Será que estoy soñando?", se preguntó cuando un colega le tradujo del inglés los halagos del director del ballet tras su audición, realizada en septiembre en su ciudad de Belo Horizonte (sureste), donde se presentó "sólo para seguir evolucionando".



"Tiene un físico privilegiado y consigue hacer pasos muy difíciles con una calidad y belleza estética extraordinarias", describe su entrenador desde la adolescencia, el cubano Dadyer Aguilera.



Dyhan fue criado en Aglomerado da Serra, uno de los mayores barrios vulnerables de la capital de Minas Gerais, donde hasta ahora vivió con sus padres y su hermana. Desde la niñez, forjó su talento en una escuela de danza donde fue becado, y ha avanzado hacia su sueño de bailar entre los mejores, ignorando prejuicios sociales.



"En clase fui siempre el único varón, el único negro y el único pobre. No era cómodo, pero no me importaba", dice a la AFP este joven de ojos oscuros y contextura delgada.