Ex primera dama argentina declara contra Alberto Fernández por violencia de género

En la declaración de Yáñez este martes no participaron, por decisión del juez, ni el expresidente ni su abogada por lo que esta última consideró ante la prensa que "la audiencia no es válida".

- El descargo de Fernández -

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó. "Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", añadió el político de 65 años.