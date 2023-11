Exabogado de Marset declara por la entrega irregular de pasaporte de la cancillería uruguaya

"En esa reunión yo llego, me atiende ella en su despacho, le digo que quería hacer una consulta concreta, si ella sabía cuándo salía la valija diplomática para Emiratos Árabes. Me dijo la verdad que 'no tengo idea' y ella tenía un teléfono interno (en su escritorio). Llamó a una persona que no sé quién era. Le dijo: 'Me puedes averiguar cuando sale la valija diplomática para Emiratos Árabes', y al minuto vuelve a sonar ese mismo interno y era una persona que no sé quién era -me imagino que sería su secretaria- y me dice: 'Salió hoy', o sea estamos hablando del 24 de noviembre”, declaró el abogado, según publicó el diario EL Observador.